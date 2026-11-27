Mężczyzna z powiatu kolneńskiego zaopatrzył się na stacji paliw w blisko 20 litrów benzyny, a następnie udał się do miejscowości, gdzie mieszkała jego 18-letnia była sympatia. Auto zaparkował przy przystanku autobusowym i dalszą drogę pod dom pokonał pieszo. Miał świadomość, że 18-latka przebywa w budynku sama, jednak mimo to oblał paliwem drewnianą elewację domu i podłożył ogień.

Całą sytuację dostrzegła sąsiadka, która zaczęła krzyczeć i ostrzegła młodą kobietę. Dzięki temu 18-latka zdołała uciec z płonącego budynku. Następnie obie kobiety wspólnymi siłami stłumiły zarzewie ognia za pomocą wody czerpanej z pobliskiego zbiornika. Po ugaszeniu pożaru wezwano służby, a okoliczni mieszkańcy dopilnowali, żeby 21-letni sprawca nie oddalił się z miejsca zdarzenia do czasu dotarcia patrolu.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i umieścili go w policyjnej celi. Zatrzymany nie umiał jednoznacznie wytłumaczyć, dlaczego zdecydował się na taki krok.

„Powtarzał jedynie, że musiał to zrobić i że była to zemsta” – informuje oficer prasowy KMP w Łomży.

Śledczy przedstawili 21-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa oraz uszkodzenia budynku mieszkalnego. Podejrzany przyznał się do winy, jednak skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyzna był już wcześniej notowany przez łomżyńskich mundurowych. Dwa tygodnie przed podpaleniem domu wpadł z mefedronem oraz marihuaną, za co także usłyszał zarzuty.

Decyzją Sądu Rejonowego w Łomży podejrzany trafił do tymczasowego aresztu. Za usiłowanie zabójstwa 21-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.