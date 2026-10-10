Jagiellonia - Górnik. Dziwna decyzja sędziego. Duma Podlasia okradziona?

Jagiellonia w pierwszej połowie była stroną dominująca i można powiedzieć brakowało tylko gola, aby udokumentować przewagę. Dobrą okazję miał Imaz, ale nie potrafił domknąć akcji.

Druga połowa

W 51 min. goście wyszli na prowadzenie. Dośrodkowanie z prawej strony, zamieszanie w polu karnym, po którym piłkę do siatki z bliskiej odległości pakuje Jarosław Kubicki

W 58 min było już 2:0. Ponownie wrzutka w pole karne i spore zamieszanie, Piłka trafiła do Lisetha, który mocnym uderzeniem pokonał bramkarza Jagi.

Bramka kontaktowa Jagiellonii. W 67 min. Jesus Imaz uderzył z ostrego konta i pokonał golkipera gości.

7 min później Imaz doprowadza do wyrównania, ale sędzia dopatruje się faulu po skorzystaniu z VAR-u. Decyzja kontrowersyjna, bo Klynge trafił w piłkę podczas pojedynku z zawodnikiem Górnika.

Sędzia doliczył 12 minut. Kontuzji doznał Nik Prelec i Duma Podlasia kończyła spotkanie w 10-tke. W ostatniej akcji meczu jeszcze przyjezdni strzelili trzeciego gola.

Internauci nie zostawili na arbitrze suchej nitki.

Górnik przejął kontrolę w Białymstoku! Kubicki i Liseth przybliżają ekipę z Zabrza do kompletu punktów! 🔥 📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo https://t.co/5NJRiPZYfR— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 10, 2026