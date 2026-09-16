Jagiellonia - Olympiakos. Minimalna przegrana w debiucie Ligi Europy

Jagiellonia zaczęła w składzie: Abramowicz - Montoia - Konstantopoulos - Vital - Wojtuszek - Klynge - Romanczuk - Imaz - Szmyt - Conceicao - Prelec
Na stadionie w Pireusie piłkarzy przywitał żywiołowy doping od pierwszych minut. Grecka ekipa częściej była przy piłce, ale nie stworzyła sobie sytuacji bramkowych.
Duma Podlasia dobrze spisywała się w defensywnie, a w 20. min. zaskoczyła Olympiakos. Piłka trafiła do Nika Prelca, a ten odegrał na lewo do Kajetana Szmyta, który wpakował ją do siatki.
Olympiakosu zszokowany, obudził się po paru minutach i szturmował bramkę Abramowicza W 43. min był remis, a bramkę zdobył Armando Gonzalez, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego
Druga połowa
Olympiakos był częściej przy piłce, a Jagiellonia skutecznie rozbija ataki rywali, do teo świetne interwencje zaliczał Abramowicza.
W 84 min Olymiakos wyszedł na prowadzenie. Bramkę głową zdobywa Roman Jaremczuk, który w drugiej połowie pojawił się na boisku.