Jagiellonia - Lech. Starcie na szczycie w Wielką Sobotę w Białymstoku

Emocji na pewno nie zabraknie. Obecny i ubiegłoroczny Mistrz Polski zmierzą się w Wielką Sobotę na Chorten Arenie. To w ramach 27. kolejki Ekstraklasy.

Pokonać lidera i wrócić na szczyt

Czy Jagiellonia Białystok podaruje kibicom wielkanocny prezent i wygra z Kolejorzem u siebie? Dobrze, by było. Ostatnio podopiecznym Adriana Siemieńca nie szło najlepiej. Sobotni mecz jest niezwykle ważny dla układu na szczycie tabeli. Spotkanie można określić mianem gry o przysłowiowe 6 punktów. W przypadku zwycięstwa Duma Podlasia przeskakuje Lech Poznań, a ewentualna porażka spowoduje stratę do lidera aż sześciu oczek.

Trudny rywal

"Będziemy trudni do pokonania" - zapowiedział na konferencji przedmeczowej trener Lecha Poznań Niels Frederiksen.

Kolejorz wygrał dwa ostatnie spotkania w lidze, z kolei Jaga odnotowała zwycięstwo w zaległym meczu z GKS-em Katowice, następnie uległa Wiśle Płock. Martwi spadek formy Żółto-Czerwonych, jednak przerwa na kadrę na pewno pozwoliła Jadze złapać oddech przed tym trudnym spotkaniem.

Lech Poznań jest liderem tabeli z dorobkiem 44 punktów. Jagiellonia jest na 3. lokacie i ma 3 oczka mniej.

Pojedynek Jagi z Lechem w Wielką Sobotę o 20:15 na Chorten Arenie.