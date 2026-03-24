Pierwsze w Polsce komory metaboliczne już działają w Białymstoku

Komory są dwie. Pacjent spędza w nich zazwyczaj dobę, a naukowcy badają jak funkcjonuje organizm człowieka. Komory uruchomione w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych to ewenement na skalę Europy Środkowo-Wschodniej. Ich budowę sfinansowano z grantu Agencji Badań Medycznych.

Metabolizm pod kontrolą

Komora metaboliczna to skomplikowane, nowoczesne urządzenie, dzięki któremu możemy zbadać metabolizm energetyczny. Czyli badamy to, co spalamy w naszym organizmie, ile tłuszczy, ile węglowodanów, jaka jest szybkość tego metabolizmu. Takich urządzeń w Polsce i naszej części Europy wcześniej nie było. W Europie Zachodniej jest ich zaledwie kilkanaście.

Wsparcie w leczeniu chorób cywilizacyjnych

Komory metaboliczne pozwolą szczegółowo i bardzo precyzyjnie badać zależności w takich chorobach jak otyłość, cukrzyca, stany przedcukrzycowe, ale też w zakresie związanym z dietą czy aktywnością fizyczną i ich wpływem na metabolizm.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dzięki stworzeniu pierwszego w Polsce centrum badań w komorach metabolicznych”.