Gwałtowne burze uderzą w Podlaskie. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-05 7:53

Na piątek 5 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada drastyczne pogorszenie aury w województwie podlaskim. Eksperci ogłosili ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące gwałtownych nawałnic, którym mają towarzyszyć ulewne deszcze, porywisty wiatr oraz miejscowe opady gradu.

IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia. Możliwy grad i wiatr do 80 km/h. Tu będzie najgorzej

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Autor: Menno Van Der Haven/ Shutterstock

Ostrzeżenie uruchomiono w piątek o godzinie 13.00, a jego ważność potrwa aż do 23.00. Eksperci szacują ryzyko uderzenia nawałnic na dokładnie 75 procent.

Przewidywania meteorologiczne wskazują na potężne ulewy z opadem rzędu 30 do 40 milimetrów. Zjawiskom będzie towarzyszył wiatr rozpędzający się do 80 kilometrów na godzinę, a w niektórych miejscach z chmur spadnie grad.

Trudne warunki atmosferyczne dotkną nie tylko województwo podlaskie. Instytut przygotował ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niemal całej wschodniej Polski, dlatego mieszkańcy tego obszaru muszą zachować czujność i uważnie monitorować bieżącą sytuację pogodową.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie gwałtownych burz

W czasie ulewy i wichury należy pamiętać o kluczowych zasadach ochrony własnego zdrowia:

  • pozostań w budynku i zamknij okna,
  • unikaj przebywania pod drzewami oraz w pobliżu słupów energetycznych,
  • zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,
  • nie parkuj samochodu pod drzewami,
  • ogranicz korzystanie z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci,
  • jeśli burza zastanie cię na otwartej przestrzeni, poszukaj schronienia w budynku lub samochodzie,
  • nie zbliżaj się do wezbranych cieków wodnych i zalanych miejsc.

Sytuacja w pogodzie bywa niezwykle zmienna, dlatego meteorolodzy apelują o nieustanne sprawdzanie najświeższych prognoz oraz alertów w oficjalnych komunikatach.

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IMGW