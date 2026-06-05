Gwałtowne burze uderzą w Podlaskie. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia

Ostrzeżenie uruchomiono w piątek o godzinie 13.00, a jego ważność potrwa aż do 23.00. Eksperci szacują ryzyko uderzenia nawałnic na dokładnie 75 procent.

Przewidywania meteorologiczne wskazują na potężne ulewy z opadem rzędu 30 do 40 milimetrów. Zjawiskom będzie towarzyszył wiatr rozpędzający się do 80 kilometrów na godzinę, a w niektórych miejscach z chmur spadnie grad.

Trudne warunki atmosferyczne dotkną nie tylko województwo podlaskie. Instytut przygotował ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niemal całej wschodniej Polski, dlatego mieszkańcy tego obszaru muszą zachować czujność i uważnie monitorować bieżącą sytuację pogodową.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie gwałtownych burz

W czasie ulewy i wichury należy pamiętać o kluczowych zasadach ochrony własnego zdrowia:

pozostań w budynku i zamknij okna,

unikaj przebywania pod drzewami oraz w pobliżu słupów energetycznych,

zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,

nie parkuj samochodu pod drzewami,

ogranicz korzystanie z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci,

jeśli burza zastanie cię na otwartej przestrzeni, poszukaj schronienia w budynku lub samochodzie,

nie zbliżaj się do wezbranych cieków wodnych i zalanych miejsc.

Sytuacja w pogodzie bywa niezwykle zmienna, dlatego meteorolodzy apelują o nieustanne sprawdzanie najświeższych prognoz oraz alertów w oficjalnych komunikatach.