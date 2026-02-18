Czasem warto wdepnąć w bagno. Park zaprasza na 89 Wszechnicę Biebrzańską

Mokradła mogą was wciągnąć, ale specjaliści z Biebrzańskiego Parku Narodowego przypilnują, żebyście z konferencji naukowej i wycieczki terenowej wrócili cali i zdrowi. A w ten weekend (21-22.02) warto wybrać się nad Biebrzę, bo dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o bagnach, bagiennym rolnictwie, retencji wody w takich ekosystemach i o ich wpływie na środowisko.

W sobotę konferencja naukowa w siedzibie Parku, a w niedzielę - wycieczka po Bagnie Kuwasy koło Rajgrodu. Dojazd we własnym zakresie, a wydarzenie jest otwarte dla wszystkich.

Czas - sobota i niedziela, 21-22 lutego.

Miejsce - Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz.

Wstęp wolny.

Potrzebujecie dalszych zachęt? To proszę bardzo.

Program wydarzenia

Sobota, 21 lutego 10:00 – 10:10 Otwarcie spotkaniaArtur Wiatr – Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

10:10 – 10:40 Emisja gazów cieplarnianych z obszarów zalewowych doliny BiebrzyDr Anna Sieczko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

10:40 – 10:50 Projekt PaluWise: Demonstratory paludikultury jako wieloaspektowe działania i rekomendacje dla wdrożeń w Unii EuropejskiejAleksandra Leszczyńska – Centrum Ochrony Mokradeł (CMoK)

10:50 – 11:20 PaluWise w dolinie BiebrzyMgr inż. Weronika Warowna, mgr inż. Bartosz Kierasiński – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy w Falentach

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40– 12:00 Rolnictwo bagienne i jego produktyAleksandra Leszczyńska – Centrum Ochrony Mokradeł (CMoK)

12:00– 12:30 Wyzwania wodne Biebrzańskiego Parku NarodowegoDr hab. Mateusz Grygoruk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12:30 – 13:00 Servipeat – demonstracja nowatorskiego narzędzia do oceny kosztów i korzyści z powtórnego uwadniania torfowiskDr Marta Stachowicz, dr hab. Mateusz Grygoruk - Szkoła GłównaGospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13:00 – 13:30 Wody woj. podlaskiego – wraz z promocją książkiProf. dr hab. Andrzej Górniak – Wydział Biologii Uniwersytet w Białymstoku

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 14:30 Woda – złoto Afryki. Na przykładzie życia plemienia MasajówEwa Zwierzyńska – z wykształcenia lekarka, z zamiłowania pasjonatka podlaskiej kultury i przyrody, podróżniczka, autorka książki „Podlaska mozaika".Niedziela, 22 lutego

10:00 na parkingu przed Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz.

• Przejazd samochodami uczestników do miejsca postojowego: Bagno Kuwasy (gmina Rajgród, powiat grajewski).

• Piesza wycieczka na dystansie około 4 km w rejonie Bagna Kuwasy. Wycieczkę poprowadzą: mgr inż. Weronika Warowna oraz mgr inż. Bartosz Kierasiński z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach.

• Ok. godz. 14:00 – powrót do Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy.