Coraz więcej dzików w Białymstoku. Straż Miejska ruszyła do akcji

- Straż Miejska rozpoczyna akcję przeciw dzikom
- na osiedlach pojawi się preparat odstraszający
- środek nie jest toksyczny i działa zapachowo
- mieszkańcy proszeni są o ostrożność i pilnowanie dzieci
- zgłoszenia należy kierować pod numer 986
Na wybranych obszarach zostanie rozłożony specjalny preparat odstraszający. To granulat o intensywnym zapachu, który ma skutecznie zniechęcić dziki do przebywania w pobliżu ludzi i zabudowań. Środek będzie wykładany głównie na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz w miejscach, gdzie zwierzęta pojawiają się najczęściej.
Zobacz też: Szokujące sceny w białostockim kościele. 33-latka nagrała kamera
Preparat pełni wyłącznie funkcję odstraszającą. Nie jest toksyczny i – jak zapewniają służby – nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców ani środowiska. Jego działanie pozostaje skuteczne niezależnie od pogody. Mimo to służby apelują o ostrożność. Granulatu nie wolno dotykać ani przenosić. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, aby nie miały z nim kontaktu. W przypadku pojawienia się dzików lub sytuacji wymagających interwencji należy zgłaszać się do Straży Miejskiej pod numerem 986.
Czytaj też: Rusza Podlaski Bon Turystyczny 2026. Kolejna odsłona turystycznego hitu
Te miejsca są na liście. Tu pojawi się preparat
Działania obejmą wiele punktów w różnych częściach miasta, w tym:
- osiedla przy ul. Rumiankowej i Lnianej
- okolice ul. gen. Sikorskiego i Batalionów Chłopskich
- rejon ul. Armii Krajowej oraz ul. Niskiej
- teren Szkoły Podstawowej nr 49 i Przedszkola Samorządowego nr 80
- ulice: Skrajna, Witosa, Upalna, Popiełuszki, Marczukowska, Hetmańska
- okolice al. Jana Pawła II, ul. Kołłątaja i Dworskiej
- obszary przemysłowe przy ul. Produkcyjnej i Przedsiębiorców
- rejon giełdy przy ul. gen. Andersa
- Las Pietrasze
Miasto zapowiada, że to pierwszy etap działań. Ich zakres może zostać rozszerzony w zależności od sytuacji i liczby zgłoszeń od mieszkańców.