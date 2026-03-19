Coraz więcej dzików w Białymstoku. Straż Miejska ruszyła do akcji

Straż Miejska rozpoczyna akcję przeciw dzikom

na osiedlach pojawi się preparat odstraszający

środek nie jest toksyczny i działa zapachowo

mieszkańcy proszeni są o ostrożność i pilnowanie dzieci

zgłoszenia należy kierować pod numer 986

Na wybranych obszarach zostanie rozłożony specjalny preparat odstraszający. To granulat o intensywnym zapachu, który ma skutecznie zniechęcić dziki do przebywania w pobliżu ludzi i zabudowań. Środek będzie wykładany głównie na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz w miejscach, gdzie zwierzęta pojawiają się najczęściej.

Zobacz też: Szokujące sceny w białostockim kościele. 33-latka nagrała kamera

Preparat pełni wyłącznie funkcję odstraszającą. Nie jest toksyczny i – jak zapewniają służby – nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców ani środowiska. Jego działanie pozostaje skuteczne niezależnie od pogody. Mimo to służby apelują o ostrożność. Granulatu nie wolno dotykać ani przenosić. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, aby nie miały z nim kontaktu. W przypadku pojawienia się dzików lub sytuacji wymagających interwencji należy zgłaszać się do Straży Miejskiej pod numerem 986.

Czytaj też: Rusza Podlaski Bon Turystyczny 2026. Kolejna odsłona turystycznego hitu

Te miejsca są na liście. Tu pojawi się preparat

Działania obejmą wiele punktów w różnych częściach miasta, w tym:

osiedla przy ul. Rumiankowej i Lnianej

okolice ul. gen. Sikorskiego i Batalionów Chłopskich

rejon ul. Armii Krajowej oraz ul. Niskiej

teren Szkoły Podstawowej nr 49 i Przedszkola Samorządowego nr 80

ulice: Skrajna, Witosa, Upalna, Popiełuszki, Marczukowska, Hetmańska

okolice al. Jana Pawła II, ul. Kołłątaja i Dworskiej

obszary przemysłowe przy ul. Produkcyjnej i Przedsiębiorców

rejon giełdy przy ul. gen. Andersa

Las Pietrasze

Miasto zapowiada, że to pierwszy etap działań. Ich zakres może zostać rozszerzony w zależności od sytuacji i liczby zgłoszeń od mieszkańców.