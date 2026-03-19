Coraz więcej dzików w Białymstoku. Straż Miejska ruszyła do akcji

Jacek Chlewicki
2026-03-19 8:35

Problem dzików w Białymstoku narasta. Zwierzęta coraz częściej pojawiają się w pobliżu bloków, szkół i ulic, gdzie bez trudu znajdują pożywienie. Miasto zdecydowało się na konkretne działania. Straż Miejska rozpoczyna akcję, która ma ograniczyć ich obecność na terenach zamieszkałych.

Coraz więcej dzików w Białymstoku. Miasto wykłada specjalny preparat

Autor: UM Białystok/ Materiały prasowe
  • Straż Miejska rozpoczyna akcję przeciw dzikom
  • na osiedlach pojawi się preparat odstraszający
  • środek nie jest toksyczny i działa zapachowo
  • mieszkańcy proszeni są o ostrożność i pilnowanie dzieci
  • zgłoszenia należy kierować pod numer 986

Na wybranych obszarach zostanie rozłożony specjalny preparat odstraszający. To granulat o intensywnym zapachu, który ma skutecznie zniechęcić dziki do przebywania w pobliżu ludzi i zabudowań. Środek będzie wykładany głównie na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz w miejscach, gdzie zwierzęta pojawiają się najczęściej.

Preparat pełni wyłącznie funkcję odstraszającą. Nie jest toksyczny i – jak zapewniają służby – nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców ani środowiska. Jego działanie pozostaje skuteczne niezależnie od pogody. Mimo to służby apelują o ostrożność. Granulatu nie wolno dotykać ani przenosić. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, aby nie miały z nim kontaktu. W przypadku pojawienia się dzików lub sytuacji wymagających interwencji należy zgłaszać się do Straży Miejskiej pod numerem 986.

Te miejsca są na liście. Tu pojawi się preparat

Działania obejmą wiele punktów w różnych częściach miasta, w tym:

  • osiedla przy ul. Rumiankowej i Lnianej
  • okolice ul. gen. Sikorskiego i Batalionów Chłopskich
  • rejon ul. Armii Krajowej oraz ul. Niskiej
  • teren Szkoły Podstawowej nr 49 i Przedszkola Samorządowego nr 80
  • ulice: Skrajna, Witosa, Upalna, Popiełuszki, Marczukowska, Hetmańska
  • okolice al. Jana Pawła II, ul. Kołłątaja i Dworskiej
  • obszary przemysłowe przy ul. Produkcyjnej i Przedsiębiorców
  • rejon giełdy przy ul. gen. Andersa
  • Las Pietrasze

Miasto zapowiada, że to pierwszy etap działań. Ich zakres może zostać rozszerzony w zależności od sytuacji i liczby zgłoszeń od mieszkańców.

