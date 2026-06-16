Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok zakończył sezon zasadniczy Ekstraklasy Bilardowej na 5. miejscu

Przed rozpoczęciem sezonu w drużynie zaszło wiele zmian. Pojawili się nowi sponsorzy, zespół zyskał nową bazę treningową, a wspólna praca zawodników i sztabu stworzyła fundament pod ambitne cele sportowe. Już od pierwszych spotkań było widać, że drużyna chce rywalizować z najlepszymi zespołami w kraju.

Sezon rozpoczął się od przekonującego zwycięstwa 12:4 nad Auta.ch-147 Break Warszawa. Kolejne spotkanie również zakończyło się sukcesem białostoczan, którzy pokonali Akademię Bilardową Rokietnica 12:9. Dwa zwycięstwa na otwarcie rozgrywek pokazały, że drużyna jest dobrze przygotowana do rywalizacji na najwyższym poziomie.

W dalszej części sezonu przyszły jednak wymagające pojedynki z ligowymi potentatami. Zespół musiał uznać wyższość Fortis Bilard Kielce, przegrywając 6:12, a następnie mistrzów Polski z GKS Katowice, którzy zwyciężyli 12:5. Mimo porażek zawodnicy pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie, zdobywając cenne doświadczenie w starciach z czołowymi ekipami kraju.

Przełamanie nastąpiło w meczu przeciwko TCF HUB Retro Team Kraków. Po niezwykle emocjonującym spotkaniu drużyna z Białegostoku zwyciężyła 12:10, pokazując charakter i umiejętność walki do ostatniej partii.

Końcówka sezonu dostarczyła kibicom ogromnych emocji. Najpierw zespół minimalnie przegrał z Fortis Bilard II Kielce 10:12, a następnie w kluczowym meczu o awans do czołowej czwórki uległ Strefie Łódź 11:12. Szczególnie to ostatnie spotkanie pozostawiło niedosyt, ponieważ o awansie do strefy medalowej zadecydował zaledwie jeden punkt.

Na zakończenie rozgrywek Bank Spółdzielczy w Sokółce Piotrowski Żuraw Białystok pokonał Europool Arkadia Tczew 12:8, stawiając mocny akcent na koniec sezonu i potwierdzając swoją wysoką formę.

Bilans sezonu to cztery zwycięstwa i cztery porażki. Drużyna zdobyła 80 punktów meczowych, tracąc 79, co najlepiej pokazuje, jak wyrównana była rywalizacja przez cały sezon. Szczególnie bolesne okazały się minimalne porażki 10:12 i 11:12, które odebrały zespołowi szansę walki o najwyższe cele.

Pomimo tego, że nie udało się awansować do finałowej czwórki, sezon należy uznać za bardzo udany. Drużyna nie tylko utrzymała się w Ekstraklasie, ale również udowodniła, że może skutecznie rywalizować z najlepszymi zespołami w Polsce. Wiele spotkań rozstrzygało się w końcowych partiach, a o wynikach decydowały pojedyncze zagrania.

Sukces ten nie byłby możliwy bez wsparcia sponsorów, zaangażowania zawodników oraz wiernych kibiców, którzy przez cały sezon wspierali drużynę podczas ligowych zmagań. Przed zespołem kolejne wyzwania i przygotowania do następnego sezonu. Tegoroczne doświadczenia zostaną z pewnością właściwie wykorzystane i już w przyszłym sezonie Bank Spółdzielczy w Sokółce Piotrowski Żuraw Białystok włączy się w walkę o medale Bilardowej Ekstraklasy.