Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok zakończył sezon zasadniczy Ekstraklasy Bilardowej na 5. miejscu

Julia Łata
2026-06-16 21:06

Za drużyną Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok intensywny i pełen emocji sezon w Bilardowej Ekstraklasie. Białostoczanie zakończyli rozgrywki na bardzo dobrym 5. miejscu, do samego końca walcząc o awans do strefy medalowej.

BILARD
Autor: Piotrowski Żuraw Białystok/ Materiały prasowe

Przed rozpoczęciem sezonu w drużynie zaszło wiele zmian. Pojawili się nowi  sponsorzy, zespół zyskał nową bazę treningową, a wspólna praca zawodników i  sztabu stworzyła fundament pod ambitne cele sportowe. Już od pierwszych  spotkań było widać, że drużyna chce rywalizować z najlepszymi zespołami w kraju. 

Sezon rozpoczął się od przekonującego zwycięstwa 12:4 nad Auta.ch-147 Break  Warszawa. Kolejne spotkanie również zakończyło się sukcesem białostoczan,  którzy pokonali Akademię Bilardową Rokietnica 12:9. Dwa zwycięstwa na  otwarcie rozgrywek pokazały, że drużyna jest dobrze przygotowana do  rywalizacji na najwyższym poziomie. 

W dalszej części sezonu przyszły jednak wymagające pojedynki z ligowymi  potentatami. Zespół musiał uznać wyższość Fortis Bilard Kielce, przegrywając  6:12, a następnie mistrzów Polski z GKS Katowice, którzy zwyciężyli 12:5.  Mimo porażek zawodnicy pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie,  zdobywając cenne doświadczenie w starciach z czołowymi ekipami kraju. 

Przełamanie nastąpiło w meczu przeciwko TCF HUB Retro Team Kraków. Po  niezwykle emocjonującym spotkaniu drużyna z Białegostoku zwyciężyła 12:10,  pokazując charakter i umiejętność walki do ostatniej partii. 

Końcówka sezonu dostarczyła kibicom ogromnych emocji. Najpierw zespół  minimalnie przegrał z Fortis Bilard II Kielce 10:12, a następnie w kluczowym  meczu o awans do czołowej czwórki uległ Strefie Łódź 11:12. Szczególnie to  ostatnie spotkanie pozostawiło niedosyt, ponieważ o awansie do strefy  medalowej zadecydował zaledwie jeden punkt. 

Na zakończenie rozgrywek Bank Spółdzielczy w Sokółce Piotrowski Żuraw  Białystok pokonał Europool Arkadia Tczew 12:8, stawiając mocny akcent na  koniec sezonu i potwierdzając swoją wysoką formę. 

Bilans sezonu to cztery zwycięstwa i cztery porażki. Drużyna zdobyła 80  punktów meczowych, tracąc 79, co najlepiej pokazuje, jak wyrównana była rywalizacja przez cały sezon. Szczególnie bolesne okazały się minimalne  porażki 10:12 i 11:12, które odebrały zespołowi szansę walki o najwyższe cele. 

Pomimo tego, że nie udało się awansować do finałowej czwórki, sezon należy  uznać za bardzo udany. Drużyna nie tylko utrzymała się w Ekstraklasie, ale  również udowodniła, że może skutecznie rywalizować z najlepszymi zespołami  w Polsce. Wiele spotkań rozstrzygało się w końcowych partiach, a o wynikach  decydowały pojedyncze zagrania. 

Sukces ten nie byłby możliwy bez wsparcia sponsorów, zaangażowania  zawodników oraz wiernych kibiców, którzy przez cały sezon wspierali drużynę  podczas ligowych zmagań. Przed zespołem kolejne wyzwania i przygotowania  do następnego sezonu. Tegoroczne doświadczenia zostaną z pewnością właściwie wykorzystane i już w przyszłym sezonie Bank Spółdzielczy w  Sokółce Piotrowski Żuraw Białystok włączy się w walkę o medale Bilardowej  Ekstraklasy.

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