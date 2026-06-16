Wielka Gala Taneczna i widowisko teatralno-taneczne RYTM już w sobotę

Posłuchaj rozmowy z Martą Kaczyńską, organizatorką Wielkiej Gali Tanecznej

Podróż przez emocje i etapy życia

Tegoroczna odsłona Wielkiej Gali Tanecznej przyjmie formę spektaklu taneczno-teatralnego zatytułowanego „Rytm”. Jak podkreśla organizatorka wydarzenia Marta Kaczyńska, inspiracją do stworzenia widowiska było szerokie znaczenie rytmu – nie tylko tego obecnego w muzyce i tańcu, ale także rytmu codzienności, wspomnień, emocji i życiowych doświadczeń.

Spektakl będzie opowieścią przedstawioną za pomocą ruchu scenicznego. Na scenie wystąpią uczestnicy zajęć Fabryki Tańca – od najmłodszych dzieci po osoby dorosłe. Ich występy stworzą symboliczną podróż przez kolejne etapy życia i towarzyszące im emocje.

Artystyczne podsumowanie roku

Wielka Gala Taneczna jest corocznym podsumowaniem działalności artystycznej Fabryki Tańca oraz współorganizującej wydarzenie Fundacji Forma. Publiczność będzie mogła zobaczyć efekty całorocznej pracy tancerzy.

Widowisko odbędzie się 20 czerwca w Auli Widowiskowej im. Janusza Korczaka Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej. Zaplanowano dwa pokazy – o godz. 15.00 i 17.00.