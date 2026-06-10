19-letni kierowca nie żyje. Audi wypadło z drogi i dachowało

- Dramat rozegrał się 9 czerwca w okolicach godziny 18:00.
- Miejscem wypadku była wieś Danie Dąb zlokalizowana w powiecie zambrowskim.
- Prowadzący Audi zjechał z zakrętu, po czym pojazd zaczął koziołkować.
- Życia 19-letniego kierowcy nie zdołano uratować.
Służby ratownicze odebrały sygnał o dramatycznym zdarzeniu tuż przed godziną 18. Do tragedii doszło na lokalnej trasie w obrębie wsi Danie Dąb. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że młody mężczyzna prowadzący osobowe Audi nie zapanował nad autem podczas pokonywania zakrętu. Pojazd gwałtownie zjechał na pobocze, a następnie wielokrotnie koziołkował.
– Droga gminna m. Danie Dąb, wstępne ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości kierowca Audi na łuku wypadł z drogi i dachował, niestety jego życia nie udało się uratować – informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł 19-letni kierowca Audi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tragedii.
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