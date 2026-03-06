52-latek nagrywał kobietę w szpitalnej toalecie. W telefonie miał inne filmiki

52-latek nagrał kobietę w toalecie szpitala w Łomży

Pokrzywdzona zauważyła telefon wsunięty pod ściankę kabiny

Film znaleziono w folderze usuniętych plików w telefonie mężczyzny

Policja odkryła także inne podobne nagrania

Podejrzany był wcześniej karany za przestępstwa na tle seksualnym

Grozi mu do 5 lat więzienia

Do zdarzenia doszło we wtorek rano. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Łomży otrzymał zgłoszenie, że w toalecie jednego ze szpitali mężczyzna nagrywał kobietę. Na miejsce skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali pracownika placówki, zgłaszającą oraz wskazanego przez nią 52-letniego mieszkańca powiatu kolneńskiego.

Kobieta relacjonowała policjantom, że po wejściu do kabiny słyszała, iż w sąsiedniej znajduje się ktoś jeszcze. Kiedy zaczęła się rozbierać, zauważyła telefon wsunięty pod ściankę oddzielającą kabiny. Zorientowała się, że jest nagrywana. Natychmiast opuściła toaletę i powiadomiła pracownika szpitala.

Film znaleziony w folderze usuniętych plików

52-latek zaprzeczał, by nagrywał kobietę. Chcąc udowodnić swoją niewinność, dobrowolnie pokazał policjantom zawartość galerii telefonu. W trakcie sprawdzania funkcjonariusze znaleźli jednak w folderze usuniętych multimediów film, na którym uwieczniona była zgłaszająca. Wtedy mężczyzna tłumaczył, że w jego telefonie mogło dojść do awarii i że niczego nie nagrywał.

W toalecie wcześniej znajdowano dziury w ściankach

Pracownicy szpitala przekazali policjantom, że już wcześniej pacjenci zgłaszali podobne sytuacje. W ściankach oddzielających kabiny wielokrotnie znajdowano wyżłobione otwory, które mogły służyć do podglądania. Ubytki były na bieżąco naprawiane, jednak ktoś ponownie je tworzył.

Policja zabezpieczyła telefon

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili również, że wcześniej był karany za przestępstwa na tle seksualnym. Śledczy zabezpieczyli jego telefon. Podczas analizy znaleziono inne podobne nagrania, dlatego policja nie wyklucza rozszerzenia zarzutów.

52-latek usłyszał zarzut utrwalenia wizerunku nagiej osoby. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Łomżyńscy policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Prokurator rejonowy w Łomży zdecydował jednak o zastosowaniu dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w wysokości 5 tysięcy złotych. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.