Starcie bramkostrzelnych ekip. Jagiellonia zmierzy się z Lechią

Paweł Jakubowski
2026-03-06 12:05

Jagiellonia Białystok w piątkowy wieczór zagra z Lechią Gdańsk. Można liczyć na dobre widowisko, bo obie ekipy należą do najbardziej bramkostrzelnych w PKO BP Ekstraklasie.

Jagiellonia

i

Autor: Jagiellonia Białystok/Kamil Aleksandrowicz/ Materiały prasowe Jagiellonia

Ofensywa kontra ofensywa

Lechia Gdańsk może pochwalić się najlepszym atakiem w lidze, bo strzeliła już 46 goli. Jagiellonia też należy pod tym względem do czołówki mając na koncie 39 bramek.  

Inaczej sprawa wygląda jeżeli chodzi o defensywę. Duma Podlasia straciła 26 goli, a ekipa z Trójmiasta aż 45, co jest najgorszym wynikiem w lidze w tym sezonie.

Pokażemy swoją siłę 

Jagiellonia jest świadoma swoje siły i mimo, że rywale grają nieprzewidywalny futbol, to Żółto-Czerwoni jadą do Gdańska pokazać swój najlepszy futbol. 

     Bezkompromisowość, to słowo chyba dobrze określa Lechię. My chcemy jednak pokazać jakość, dojrzałość i doświadczenie, które mam zdobyte nie tylko w Polsce, ale też na europejskich boiskach - mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Trzy remisy i ...

Duma Podlasia w Ekstraklasie zanotowała trzy remisy, chociaż grała bardzo ładny futbol. Ekipa Adriana Siemieńca tworzyła mnóstwo sytuacji i zabrakło tylko postawienia kropki na "i".  Do tego niefortunne gole samobójcze... 

Mecz Lechia - Jagiellonia o godz. 20.30

Polecany artykuł:

Afimico Pululu wśród najlepszych piłkarzy 23. kolejki Ekstraklasy
LUDZIE, NIE TANKUJCIE NA ZAPAS! - APELUJE MINISTER MOTYKA
jagiellonia białystok
lechia gdańsk
Ekstraklasa