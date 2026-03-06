Starcie bramkostrzelnych ekip. Jagiellonia zmierzy się z Lechią

Ofensywa kontra ofensywa

Lechia Gdańsk może pochwalić się najlepszym atakiem w lidze, bo strzeliła już 46 goli. Jagiellonia też należy pod tym względem do czołówki mając na koncie 39 bramek.

Inaczej sprawa wygląda jeżeli chodzi o defensywę. Duma Podlasia straciła 26 goli, a ekipa z Trójmiasta aż 45, co jest najgorszym wynikiem w lidze w tym sezonie.

Pokażemy swoją siłę

Jagiellonia jest świadoma swoje siły i mimo, że rywale grają nieprzewidywalny futbol, to Żółto-Czerwoni jadą do Gdańska pokazać swój najlepszy futbol.

Bezkompromisowość, to słowo chyba dobrze określa Lechię. My chcemy jednak pokazać jakość, dojrzałość i doświadczenie, które mam zdobyte nie tylko w Polsce, ale też na europejskich boiskach - mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Trzy remisy i ...

Duma Podlasia w Ekstraklasie zanotowała trzy remisy, chociaż grała bardzo ładny futbol. Ekipa Adriana Siemieńca tworzyła mnóstwo sytuacji i zabrakło tylko postawienia kropki na "i". Do tego niefortunne gole samobójcze...

Mecz Lechia - Jagiellonia o godz. 20.30