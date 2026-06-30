47 migrantów zatrzymanych na granicy. Komunikat Straży Granicznej

Straż Graniczna zatrzymała 47 osób po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-litewskiej.

Migranci pochodzili m.in. z Sudanu, Somalii, Iranu, Pakistanu, Bangladeszu, Egiptu i Erytrei.

Zatrzymano 21-letniego obywatela Ukrainy przewożącego czterech migrantów.

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w piątek w powiecie suwalskim, gdzie funkcjonariusze z Rutki-Tartak ujęli dwie grupy migrantów liczące łącznie 12 osób. Tego samego dnia strażnicy graniczni z Sejn zatrzymali obywatela Ukrainy, który toyotą przewoził czterech obywateli Erytrei. Ujęto również pięciu migrantów, którzy pieszo przekroczyli granicę.

W sobotę w gminie Puńsk zatrzymano czterech obywateli Sudanu i dwóch Egiptu. Z kolei w niedzielę funkcjonariusze z Rutki-Tartak i żołnierze WOT ujawnili siedmiu migrantów z Iranu, Pakistanu i Bangladeszu, a strażnicy z Sejn zatrzymali kolejnych 13 cudzoziemców – dziewięciu obywateli Sudanu i czterech Somalii.

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Wszyscy zatrzymani przekroczyli granicę poza wyznaczonymi punktami tymczasowej kontroli i zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Wydano wobec niego decyzję o powrocie do kraju oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen.

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