47 migrantów zatrzymanych na granicy. Komunikat Straży Granicznej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-30 8:39

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w miniony weekend 47 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. W ręce mundurowych wpadł również 21-letni obywatel Ukrainy podejrzany o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.

  • Straż Graniczna zatrzymała 47 osób po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-litewskiej.
  • Migranci pochodzili m.in. z Sudanu, Somalii, Iranu, Pakistanu, Bangladeszu, Egiptu i Erytrei.
  • Zatrzymano 21-letniego obywatela Ukrainy przewożącego czterech migrantów.

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w piątek w powiecie suwalskim, gdzie funkcjonariusze z Rutki-Tartak ujęli dwie grupy migrantów liczące łącznie 12 osób. Tego samego dnia strażnicy graniczni z Sejn zatrzymali obywatela Ukrainy, który toyotą przewoził czterech obywateli Erytrei. Ujęto również pięciu migrantów, którzy pieszo przekroczyli granicę.

W sobotę w gminie Puńsk zatrzymano czterech obywateli Sudanu i dwóch Egiptu. Z kolei w niedzielę funkcjonariusze z Rutki-Tartak i żołnierze WOT ujawnili siedmiu migrantów z Iranu, Pakistanu i Bangladeszu, a strażnicy z Sejn zatrzymali kolejnych 13 cudzoziemców – dziewięciu obywateli Sudanu i czterech Somalii.

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Wszyscy zatrzymani przekroczyli granicę poza wyznaczonymi punktami tymczasowej kontroli i zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Wydano wobec niego decyzję o powrocie do kraju oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen.

Funkcjonariusze Straży Granicznej, stojący tyłem w mundurach, konwojują grupę zatrzymanych migrantów obok furgonetki. Na naszym portalu znajdziesz szczegóły dotyczące zatrzymania 47 cudzoziemców na granicy polsko-litewskiej.
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