24-latek nie żyje. Tragedia w autobusie. Policja szuka świadków

Dramat na pętli w Choroszczy

Tragedia rozegrała się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku.

Zdarzenie dotyczy autobusu linii 103 jadącego z Białegostoku do Choroszczy.

Odnalezienie nieprzytomnego 24-latka nastąpiło w przedziale czasowym od 13:00 do 15:15.

Ratownicy prowadzili akcję reanimacyjną, ale życia mężczyzny nie zdołano uratować.

W poniedziałek, 30 marca 2026 roku, na pętli autobusowej zlokalizowanej w podbiałostockiej Choroszczy doszło do dramatycznego odkrycia. W pojeździe komunikacji miejskiej, oznaczonym numerem 103 i kursującym na trasie Białystok – Choroszcz, natrafiono na młodego mężczyznę wykazującego brak funkcji życiowych. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratownicze. Niestety, mimo intensywnych prób przywrócenia akcji serca, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Prokuratura bada okoliczności tragedii

Sprawa błyskawicznie trafiła na biurko śledczych z Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. Zgodnie z oficjalnym komunikatem wydanym 31 marca 2026 roku, wszczęto dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności braku pomocy dla 24-latka znajdującego się w pojeździe. Postępowanie toczy się z uwzględnieniem przepisów art. 162 § 1 w zbiegu z art. 155 kodeksu karnego. Organy ścigania weryfikują, czy w tym tragicznym przypadku mogło dojść do przestępstwa polegającego na nieudzieleniu pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia, a także do nieumyślnego spowodowania śmierci.

Pilny apel policji i relacja w sieci

W piątek, 10 kwietnia, funkcjonariusze zwrócili się z ważnym apelem do potencjalnych świadków zdarzenia. Młodszy aspirant Jakub Żukowski, reprezentujący Komendę Miejską Policji w Białymstoku, przekazał, że śledczy poszukują wszystkich osób przemieszczających się 30 marca autobusem linii 103 (relacja Białystok – Choroszcz) między godziną 13:00 a 15:15. Każdy, kto dysponuje jakąkolwiek wiedzą na ten temat, jest proszony o natychmiastowe połączenie się z numerem alarmowym 112 lub stawiennictwo w najbliższej jednostce policji.

Na profilu "Spotted: Choroszcz", zaraz po tragedii, pojawił się wpis osoby podającej się za naocznego świadka. Autor twierdzi, że w godzinach 13:00–14:00, podczas podróży linią 103, zauważył w tylnej części pojazdu nieprzytomnego mężczyznę. Według jego opisu, poszkodowany miał opierać się o szybę. Z relacji wynika, że niektórzy współpasażerowie usiłowali udzielić mu pierwszej pomocy, jednak autobus kontynuował kurs do samej Choroszczy.