"Zrobimy wszystko, żeby wygrać". Jagiellonia Białystok podejmie u siebie Wisłę Płock

Po wygranej z GKS-em Katowice Jaga chce pójść za ciosem i zdobyć kolejne punkty. W sobotę (21.03) Duma Podlasia zagra u siebie z Wisłą Płock. Cieszy powrót do formy, martwi ilość kontuzjowanych zawodników.

Sytuacja kadrowa

Aż pięciu zawodników Jagi nie stanie do walki w sobotnim pojedynku z Wisłą Płock. Kontuzjowani są Dusan Stojinović, Miłosz Piekutowski, Leon Flach, Kamil Jóźwiak i Apostolos Konstantopoulos. Żółto-Czerwoni w osłabieniu, ale w walecznych nastrojach nie oddadzą łatwo cennych punktów. Piłkarze chcą pokazać charakter i wrócić na 1. miejsce w tabeli.

Jagiellonia Białystok kontra Wisła Płock

Jagę i Wisłę dzieli w tabeli pięć punktów. Obu zespołom udało się w ostatnich meczach przerwać serię spotkań bez zwycięstwa. Drużyny chcą powtórzyć ten sukces. Sobotnie spotkanie będzie drugim w tym sezonie starciem Jagiellonii Białystok z Wisłą Płock. Mecz w rundzie jesiennej, po bramce Afimico Pululu wygrali Żółto-Czerwoni.

- Przed nami kolejny mecz u siebie i chcemy zrobić wszystko, żeby zakończyć okres przed przerwą na kadrę zwycięstwem - mówi trener Adrian Siemieniec.

Pojedynek z Wisłą Płock w sobotę (21.03) o 20:15 na Chorten Arenie.