Zosia ważyła zaledwie 700 gramów. Lekarze z Białegostoku dokonali cudu

Urodzona w marcu Zosia ważyła zaledwie 700 gramów. Oprócz problemów typowych dla wcześniaków lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zmagali się z bardzo wysokim poziomem glukozy we krwi, którego nie udało się opanować standardowym leczeniem insuliną.

Gdy dziewczynka ważyła 990 gramów, medycy zdecydowali się na zastosowanie hybrydowej pompy insulinowej – najnowocześniejszego urządzenia łączącego ciągły pomiar glikemii z automatycznym podawaniem insuliny. Ze względu na niewielkie rozmiary dziecka było to ogromnym wyzwaniem.

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Zdaniem lekarzy Zosia jest najprawdopodobniej najmniejszym dzieckiem na świecie, u którego zastosowano takie rozwiązanie. Dotychczas opisywane w literaturze medycznej przypadki dotyczyły niemowląt ważących co najmniej 1,5 kg.

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Po miesiącu terapii trzustka dziewczynki zaczęła samodzielnie pracować, dzięki czemu można było odstawić pompę. Dziś Zosia waży 3,2 kg i ma prawidłowy poziom glukozy, choć nadal będzie pozostawać pod opieką diabetologów i przejdzie dalszą diagnostykę.