Zenek i masa atrakcji. Wakacyjny Start w Powiecie Monieckim [ZDJĘCIA]

Paweł Jakubowski
2026-06-30 13:33

Lokalni artyści, producenci żywności, a także Zenek Martyniuk oraz ekipa Eska Summer City. W takim stylu sezon wakacyjny rozpoczęło najbardziej amerykańskie miasto w naszym regionie czyli Mońki.

Otwarta Scena

Jednym z ciekawszych momentów Wakacyjnego Startu w Powiecie Monieckim  była Otwarta Scena z Talentami z Powiatu Monieckiego. To na niej lokalni artyści udowodnili, jak wiele pasji, talentu i muzycznej energii drzemie w naszym regionie. 

Koncerty

W drugiej części wydarzenia na scenie wystąpili znani artyści,. Do tego publiczność dopisała i Mońki w rytmie muzyki rozpoczęły wakacje 2026.

Na scenie pojawili się Polo Vibes, Letni & Malwina z Baku Family, a gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk. Impreza w Mońkach zakończyła się dyskoteką pod gołym niebem. 

Eska Summer City

Na Wakacyjnego rozpoczęciu lata pojawił się nasz letni patrol, który wpadł z  konkursami, gadżetami i dobra energią. Można było zgarnąć okulary, smycze, butelki na wodę czy przepyszne, dające orzeźwienie w upały żelki :)    

Lato
Wakacje 2026
Mońki