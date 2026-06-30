Zenek i masa atrakcji. Wakacyjny Start w Powiecie Monieckim [ZDJĘCIA]

Otwarta Scena

Jednym z ciekawszych momentów Wakacyjnego Startu w Powiecie Monieckim była Otwarta Scena z Talentami z Powiatu Monieckiego. To na niej lokalni artyści udowodnili, jak wiele pasji, talentu i muzycznej energii drzemie w naszym regionie.

Koncerty

W drugiej części wydarzenia na scenie wystąpili znani artyści,. Do tego publiczność dopisała i Mońki w rytmie muzyki rozpoczęły wakacje 2026.

Na scenie pojawili się Polo Vibes, Letni & Malwina z Baku Family, a gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk. Impreza w Mońkach zakończyła się dyskoteką pod gołym niebem.

Eska Summer City

Na Wakacyjnego rozpoczęciu lata pojawił się nasz letni patrol, który wpadł z konkursami, gadżetami i dobra energią. Można było zgarnąć okulary, smycze, butelki na wodę czy przepyszne, dające orzeźwienie w upały żelki :)