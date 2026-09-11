Zaginęła 16-letnia Urszula. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Białymstoku. Każda informacja mogąca pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 16-latki może mieć znaczenie.
Jak wygląda zaginiona Urszula Bielawska?
Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, masywną budowę ciała, ciemne włosy sięgające ramion oraz niebieskie oczy. Ma implant w prawym uchu.
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W dniu zaginięcia była ubrana w:
- czarną koszulkę,
- krótkie, ciemne spodenki sięgające kolan,
- białe buty sportowe.
Policja apeluje o kontakt
Osoby, które widziały Urszulę Bielawską lub posiadają informacje dotyczące miejsca jej pobytu, proszone są o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112 albo z najbliższą jednostką policji.