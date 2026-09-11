Zaginęła 16-letnia Urszula. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-11 13:30

Policjanci z Białegostoku poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej. Nastolatka wyszła z domu 8 sierpnia 2026 roku i od tamtej pory nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Mundurowi proszą o rozpowszechnianie jej wizerunku.

Zaginiona 16-letnia Urszula Bielawska w okularach i ciemnej koszulce. O szczegółach poszukiwań czytaj w Eska Białystok.
Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Białymstoku. Każda informacja mogąca pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 16-latki może mieć znaczenie.

Jak wygląda zaginiona Urszula Bielawska?

Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, masywną budowę ciała, ciemne włosy sięgające ramion oraz niebieskie oczy. Ma implant w prawym uchu.

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W dniu zaginięcia była ubrana w:

  • czarną koszulkę,
  • krótkie, ciemne spodenki sięgające kolan,
  • białe buty sportowe.

Policja apeluje o kontakt

Osoby, które widziały Urszulę Bielawską lub posiadają informacje dotyczące miejsca jej pobytu, proszone są o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112 albo z najbliższą jednostką policji.

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