Robił badania techniczne. Nie wystawił 30 tys. paragonów

Przedsiębiorca prowadził kilka stacji kontroli pojazdów. Według kontroli w latach 2022–2025 nie zaewidencjonował wpłat od klientów na kwotę ponad 3 mln zł.To oznacza, że zaniżył swoje zobowiązanie w podatku VAT o kwotę przekraczającą 700 tys. zł. Pieniądze wpłacane przez klientów trafiały do prywatnej kieszeni zamiast do budżetu państwa.

Przyznał się do winy

Przedsiębiorca przyznał się do nieewidencjonowania świadczonych usług, złożył stosowne korekty deklaracji VAT oraz uregulował należny podatek wraz z odsetkami. Do budżetu państwa wpłynęło ponad 700 tys. zł

Kierowcy mu pomogli

Proceder nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu dowodu zakupu.