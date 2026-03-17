Zaginął 47-latek. Rodzina mężczyzny prosi o pomoc w odnalezieniu go

47-latka po raz ostatni widziano na ulicy Waszyngtona w Białymstoku, 5 lutego br. Wcześniej przebywał w Uhowie koło Łap. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Robert Mazur ma około 175 cm wzrostu, jest szczupły, ma siwe włosy, niebieskie oczy i problem z poruszaniem się. Nie ma stałego miejsca zamieszkania.

Prawdopodobnie jest ubrany w dresy, może mieć przy sobie saszetkę-nerkę.

Każdy, kto ma informacje na temat mężczyzny, jest proszony o kontakt z policją pod numerem alarmowym 112 lub osobiście na posterunku.