We wtorek, 21 lipca 2026 roku, w Białymstoku zostaną uruchomione syreny alarmowe w ramach ogólnopolskich ćwiczeń ALARM-26.

Sygnały mają wyłącznie charakter testowy i nie oznaczają wystąpienia żadnego zagrożenia dla mieszkańców.

Po usłyszeniu syren nie trzeba podejmować żadnych działań – służby apelują jedynie o zachowanie spokoju

Syreny w Białymstoku

21 lipca 2026 roku, w godzinach od 7:00 do 19:00 na terenie Białegostoku mieszkańcy mogą usłyszeć dźwięk syren. Nie ma jednak obaw do niepokoju, bowiem wszystko związane jest z zaplanowanymi ćwiczeniami.

Ćwiczenia ALARM-26 odbywają się jednocześnie w wielu miastach i gminach w całej Polsce. W ich trakcie sprawdzane jest działanie syren alarmowych oraz procedury przekazywania informacji pomiędzy centrami zarządzania kryzysowego, administracją publiczną i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Dlaczego w Białymstoku wyją dziś syreny?

Podczas ćwiczeń mogą zostać wyemitowane dwa podstawowe sygnały alarmowe:

modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu,

ciągły sygnał trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że podczas ćwiczeń nie ma konieczności podejmowania żadnych działań. Usłyszenie syren nie oznacza ewakuacji ani innego zagrożenia. Służby apelują jedynie o zachowanie spokoju oraz przekazanie informacji bliskim, zwłaszcza osobom starszym, które mogą nie wiedzieć o planowanych ćwiczeniach.

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Ćwiczenia ALARM-26

Po co organizowane są ćwiczenia ALARM-26? Regularne testy systemów alarmowych pozwalają sprawdzić, czy infrastruktura odpowiedzialna za ostrzeganie ludności działa prawidłowo. Weryfikowane są nie tylko same syreny, ale również procedury współpracy pomiędzy wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi centrami zarządzania kryzysowego.