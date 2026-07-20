Wyją syreny w Białymstoku. To ALARM-26 [21.07.2026]

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-20 11:03

We wtorek, 21 lipca 2026 roku, na terenie Białegostoku mogą zostać uruchomione syreny alarmowe. Ich dźwięk nie jest jednak związany z żadnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia. To zaplanowany element ogólnopolskich ćwiczeń ALARM-26, których celem jest sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania ludności.

Syrena alarmowa na wysokim maszcie nad dachami domów. O ćwiczeniach ALARM-26 w Białymstoku przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na obrazie dominują trzy tubowe głośniki, jasnoszarego koloru, zamontowane na metalowym słupie. Głośniki są rozmieszczone tak, że jeden skierowany jest frontalnie, a dwa pozostałe rozchodzą się na boki, tworząc wachlarzowaty układ. Pod głośnikami widać plątaninę czarnych kabli. Słup, na którym umieszczono głośniki, jest wysoki i cienki, w kolorze szarym, niemal pionowo biegnie przez centralną prawą część kadru. Tło stanowi jasne, zachmurzone niebo w odcieniach szarości i bieli, zajmujące większość górnej połowy obrazu. Poniżej, w dole kadru, widoczne są fragmenty dachów budynków mieszkalnych o ciemnobrązowych i szarych pokryciach, z jasnymi szczytami ścian. Dalej w tle rośnie las, którego drzewa są pozbawione liści i sprawiają wrażenie zarośli na horyzoncie.
  • We wtorek, 21 lipca 2026 roku, w Białymstoku zostaną uruchomione syreny alarmowe w ramach ogólnopolskich ćwiczeń ALARM-26.
  • Sygnały mają wyłącznie charakter testowy i nie oznaczają wystąpienia żadnego zagrożenia dla mieszkańców.
  • Po usłyszeniu syren nie trzeba podejmować żadnych działań – służby apelują jedynie o zachowanie spokoju

Syreny w Białymstoku

21 lipca 2026 roku, w godzinach od 7:00 do 19:00 na terenie Białegostoku mieszkańcy mogą usłyszeć dźwięk syren. Nie ma jednak obaw do niepokoju, bowiem wszystko związane jest z zaplanowanymi ćwiczeniami.

Ćwiczenia ALARM-26 odbywają się jednocześnie w wielu miastach i gminach w całej Polsce. W ich trakcie sprawdzane jest działanie syren alarmowych oraz procedury przekazywania informacji pomiędzy centrami zarządzania kryzysowego, administracją publiczną i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

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Dlaczego w Białymstoku wyją dziś syreny?

Podczas ćwiczeń mogą zostać wyemitowane dwa podstawowe sygnały alarmowe:

  • modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu,
  • ciągły sygnał trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że podczas ćwiczeń nie ma konieczności podejmowania żadnych działań. Usłyszenie syren nie oznacza ewakuacji ani innego zagrożenia. Służby apelują jedynie o zachowanie spokoju oraz przekazanie informacji bliskim, zwłaszcza osobom starszym, które mogą nie wiedzieć o planowanych ćwiczeniach.

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Ćwiczenia ALARM-26

Po co organizowane są ćwiczenia ALARM-26? Regularne testy systemów alarmowych pozwalają sprawdzić, czy infrastruktura odpowiedzialna za ostrzeganie ludności działa prawidłowo. Weryfikowane są nie tylko same syreny, ale również procedury współpracy pomiędzy wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi centrami zarządzania kryzysowego.

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