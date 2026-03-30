Włamanie w Mońkach. W mieszkaniu sprawcy policja znalazła złoto i monety

Włamanie w Mońkach. Sprawca wykorzystał ukryty klucz

Do kradzieży z włamaniem doszło w Mońkach około 20 marca 2026 roku. Złodziej okazał się bardzo spostrzegawczy, ponieważ odnalazł klucz do budynku, który właściciele ukryli w pobliżu wejścia. Wykorzystując ich nieobecność, wszedł do środka i przeszukał dom w poszukiwaniu cennych przedmiotów. Jego łupem padła gotówka w kwocie przekraczającej 28 tysięcy złotych, którą zabrał z szafy z ubraniami. Po powrocie do domu właścicielka zastała nieporządek i odkryła brak oszczędności, o czym natychmiast powiadomiła policję.

Mieszkaniec Ełku zatrzymany. W mieszkaniu znaleziono złoto i monety

Dzięki analizie nagrań z monitoringu kryminalni szybko wytypowali podejrzanego. Do zatrzymania 46-latka z Ełku doszło w jego mieszkaniu, a wizyta policjantów była dla niego całkowitym zaskoczeniem. Mężczyzna od razu przyznał się do popełnienia kradzieży, a podczas przeszukania funkcjonariusze odzyskali część skradzionych pieniędzy. Uwagę śledczych przykuły również znalezione w lokalu duże ilości złotej biżuterii oraz monety kolekcjonerskie. Policja ustala teraz, czy te przedmioty pochodzą z innych przestępstw. Zatrzymany usłyszał już prokuratorski zarzut kradzieży z włamaniem i został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.