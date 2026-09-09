Więził dzikie ptaki. Suwalczanin może mieć kłopoty

Agata Kropiewnicka
2026-09-09 12:29

Suwalscy policjanci wpadli na trop mężczyzny, który na swojej posesji przetrzymywał chronione gatunki ptaków. Teraz funkcjonariusze ustalają zakres jego odpowiedzialności.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej. Ustalili, że mężczyzna od dłuższego czasu przetrzymywał na swojej posesji dziko żyjącego myszołowa. Policjantom powiedział, że ktoś podrzucił mu tego ptaka.

W kolejnej klatce policjanci znaleźli jeszcze dwa olśniaki himalajskie. To gatunek objęty międzynarodową ochroną, którego hodowla wymaga spełnienia ściśle określonych wymogów prawnych i warunków lokalowych. 

Ze względu na to, że sprawa dotyczy zwierząt, policja powiadomiła także inne organy państwowe. Funkcjonariusze ustalają teraz zakres odpowiedzialności mężczyzny. 

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