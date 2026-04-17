Wieś znowu chce być miastem. Teraz wszystko w rękach rządu

W przypadku Mielnika nie chodzi o nadanie nowych praw miejskich, lecz o ich odzyskanie. Miejscowość posiadała je przez ponad 450 lat – w latach 1440–1892 oraz 1919–1934. Procedura nadania statusu miasta wymaga decyzji Rady Ministrów. Wniosek został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokument zostanie przekazany za pośrednictwem wojewody do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rząd ma czas na jego rozpatrzenie do końca lipca roku poprzedzającego ewentualną zmianę.

Zgodnie z ustawą, o statusie miasta decydują m.in. infrastruktura, układ przestrzenny oraz charakter zabudowy. W przypadku Mielnika wskazuje się na:

zwartą zabudowę o charakterze miejskim

rozwiniętą sieć wodociągów, kanalizacji i dróg

funkcjonujące instytucje publiczne i kulturalne

rolę lokalnego ośrodka administracyjnego i usługowego

Miejscowość pełni również funkcje turystyczne, m.in. dzięki położeniu, walorom przyrodniczym i zabytkom. Jak informuje Gmina Mielnik, jednym z kluczowych elementów wniosku jest historia Mielnika oraz jego znaczenie kulturowe. W 2026 roku przypada 525. rocznica zawarcia unii mielnickiej.

Co się zmieni dla mieszkańców?

Samorząd podkreśla, że zmiana statusu ma głównie charakter prestiżowy i rozwojowy. Najczęściej pojawiające się pytania mieszkańców dotyczą m.in. podatków czy opłat.

Z informacji przez Gminę Mielnik wynika, że:

podatki lokalne nie wzrosną automatycznie

opłaty za wodę, śmieci czy przedszkole pozostaną zależne od decyzji rady gminy

nauczyciele nie stracą dodatków wiejskich

dopłaty rolnicze pozostaną bez zmian

nie będzie konieczności wymiany dowodów osobistych

nie są planowane przedterminowe wybory

Władze gminy wskazują, że odzyskanie statusu miasta może przyspieszyć rozwój Mielnika, zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną oraz ułatwić pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jednocześnie miejscowość zachowałaby uprawnienia gminy wiejskiej, funkcjonując jako gmina miejsko-wiejska.

Na początku 2026 roku prawa miejskie odzyskało już kilka miejscowości w Polsce, m.in. Janów Podlaski czy Małkinia Górna.