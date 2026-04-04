Wielkanoc 2026. Jajka do święconki w skorupkach czy obrane? Rozstrzygamy to raz na zawsze

Jajko to jeden z najważniejszych symboli Wielkanocy – oznacza życie, odrodzenie i nadzieję. Dlatego musi znaleźć się w koszyczku, ale forma jego podania bywa różna. W wielu domach do święconki wkłada się jajka w skorupkach, najczęściej ugotowane na twardo i ozdobione jako pisanki.

Są też rodziny, w których do koszyczka trafiają także jajka obrane – gotowe do podania podczas śniadania wielkanocnego. Dla wielu osób to rozwiązanie bardziej praktyczne.

Skorupki po święceniu – pojawia się problem

Właśnie przy jajkach w skorupkach pojawia się kwestia, o której rzadziej się mówi. Skoro pokarmy w koszyczku zostają poświęcone, pojawia się pytanie: co zrobić ze skorupkami po ich zjedzeniu jajka?

W tradycyjnym podejściu:

poświęconych rzeczy nie powinno się wyrzucać do śmieci w zwykły sposób

dotyczy to także skorupek po jajkach ze święconki

niektórzy wierni traktują je z szacunkiem podobnie jak resztki innych pokarmów

W praktyce rozwiązania są różne:

część osób zakopuje skorupki w ziemi

inni wrzucają je do bioodpadów, uznając, że wracają do natury

są też osoby, które nie przywiązują do tego aż takiej wagi

To właśnie ten aspekt sprawia, że niektórzy decydują się na jajka obrane – unikają w ten sposób dylematu, co zrobić z poświęconą skorupką.

Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Zapraszamy do naszej sondy. Jajka do święconki - obrane czy w skorupkach?

Sonda Jajka do święconki - obrane czy w skorupkach? Obrane. W skorupkach

Nie ma jednej obowiązującej zasady, która rozstrzygałaby ten spór.

jajka w skorupkach – bardziej tradycyjne i symboliczne

jajka obrane – praktyczne i wygodne

Wybór więc zależy od zwyczaju rodzinnego. W wielu domach przyjmuje się zasadę, że to, co wynika z tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, jest właściwe.

Spór o jajka w święconce nie ma jednego rozstrzygnięcia. W jednych domach królują pisanki w skorupkach, w innych – jajka obrane i gotowe do podania. Każda z tych praktyk jest uznawana za właściwą, jeśli wynika z rodzinnej tradycji. Warto jednak pamiętać o jednym – w przypadku jajek w skorupkach pojawia się dodatkowe pytanie, co zrobić z ich resztkami po świętach.

