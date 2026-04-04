Wielkanoc 2026. Jajka do święconki w skorupkach czy obrane? Rozstrzygamy to raz na zawsze

Jacek Chlewicki
2026-04-04 8:46

Przygotowania do święcenia pokarmów budzą co roku podobne pytania. Jedno z nich wraca szczególnie często: jak włożyć jajka do koszyczka – w skorupkach czy już obrane? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo w polskich domach funkcjonują różne zwyczaje i każda z tych praktyk ma swoje uzasadnienie.

Autor: Wygenerowane przez AI

Jajko to jeden z najważniejszych symboli Wielkanocy – oznacza życie, odrodzenie i nadzieję. Dlatego musi znaleźć się w koszyczku, ale forma jego podania bywa różna. W wielu domach do święconki wkłada się jajka w skorupkach, najczęściej ugotowane na twardo i ozdobione jako pisanki. 

Są też rodziny, w których do koszyczka trafiają także jajka obrane – gotowe do podania podczas śniadania wielkanocnego. Dla wielu osób to rozwiązanie bardziej praktyczne.

Skorupki po święceniu – pojawia się problem

Właśnie przy jajkach w skorupkach pojawia się kwestia, o której rzadziej się mówi. Skoro pokarmy w koszyczku zostają poświęcone, pojawia się pytanie: co zrobić ze skorupkami po ich zjedzeniu jajka?

W tradycyjnym podejściu:

  • poświęconych rzeczy nie powinno się wyrzucać do śmieci w zwykły sposób
  • dotyczy to także skorupek po jajkach ze święconki
  • niektórzy wierni traktują je z szacunkiem podobnie jak resztki innych pokarmów

W praktyce rozwiązania są różne:

  • część osób zakopuje skorupki w ziemi
  • inni wrzucają je do bioodpadów, uznając, że wracają do natury
  • są też osoby, które nie przywiązują do tego aż takiej wagi

To właśnie ten aspekt sprawia, że niektórzy decydują się na jajka obrane – unikają w ten sposób dylematu, co zrobić z poświęconą skorupką.

Nie ma jednej obowiązującej zasady, która rozstrzygałaby ten spór.

  • jajka w skorupkach – bardziej tradycyjne i symboliczne
  • jajka obrane – praktyczne i wygodne

Wybór więc  zależy od zwyczaju rodzinnego. W wielu domach przyjmuje się zasadę, że to, co wynika z tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, jest właściwe.

Spór o jajka w święconce nie ma jednego rozstrzygnięcia. W jednych domach królują pisanki w skorupkach, w innych – jajka obrane i gotowe do podania. Każda z tych praktyk jest uznawana za właściwą, jeśli wynika z rodzinnej tradycji. Warto jednak pamiętać o jednym – w przypadku jajek w skorupkach pojawia się dodatkowe pytanie, co zrobić z ich resztkami po świętach.

