Wielkanoc 2026. Jajka do święconki w skorupkach czy obrane? Rozstrzygamy to raz na zawsze

Jajko to jeden z najważniejszych symboli Wielkanocy – oznacza życie, odrodzenie i nadzieję. Dlatego musi znaleźć się w koszyczku, ale forma jego podania bywa różna. W wielu domach do święconki wkłada się jajka w skorupkach, najczęściej ugotowane na twardo i ozdobione jako pisanki.
Są też rodziny, w których do koszyczka trafiają także jajka obrane – gotowe do podania podczas śniadania wielkanocnego. Dla wielu osób to rozwiązanie bardziej praktyczne.
Skorupki po święceniu – pojawia się problem
Właśnie przy jajkach w skorupkach pojawia się kwestia, o której rzadziej się mówi. Skoro pokarmy w koszyczku zostają poświęcone, pojawia się pytanie: co zrobić ze skorupkami po ich zjedzeniu jajka?
W tradycyjnym podejściu:
- poświęconych rzeczy nie powinno się wyrzucać do śmieci w zwykły sposób
- dotyczy to także skorupek po jajkach ze święconki
- niektórzy wierni traktują je z szacunkiem podobnie jak resztki innych pokarmów
W praktyce rozwiązania są różne:
- część osób zakopuje skorupki w ziemi
- inni wrzucają je do bioodpadów, uznając, że wracają do natury
- są też osoby, które nie przywiązują do tego aż takiej wagi
To właśnie ten aspekt sprawia, że niektórzy decydują się na jajka obrane – unikają w ten sposób dylematu, co zrobić z poświęconą skorupką.
Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Zapraszamy do naszej sondy. Jajka do święconki - obrane czy w skorupkach?
Nie ma jednej obowiązującej zasady, która rozstrzygałaby ten spór.
- jajka w skorupkach – bardziej tradycyjne i symboliczne
- jajka obrane – praktyczne i wygodne
Wybór więc zależy od zwyczaju rodzinnego. W wielu domach przyjmuje się zasadę, że to, co wynika z tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, jest właściwe.
Spór o jajka w święconce nie ma jednego rozstrzygnięcia. W jednych domach królują pisanki w skorupkach, w innych – jajka obrane i gotowe do podania. Każda z tych praktyk jest uznawana za właściwą, jeśli wynika z rodzinnej tradycji. Warto jednak pamiętać o jednym – w przypadku jajek w skorupkach pojawia się dodatkowe pytanie, co zrobić z ich resztkami po świętach.