Służby ćwiczą scenariusz blackoutu. Mieszkańcy dostali ważny apel

Zaplanowane na 10 i 11 czerwca 2026 r. ćwiczenia noszą kryptonim BLACKOUT '26.

Głównym założeniem jest symulacja wielkiej awarii systemu energetycznego w regionie.

Akcje będą realizowane na obszarach gmin takich jak Turośń Kościelna, Suraż, Mielnik, Łomża, Łapy oraz Poświętne.

W dniach od 10 do 11 czerwca Podlaski Urząd Wojewódzki realizuje zaplanowane wcześniej manewry z zakresu obrony cywilnej, ochrony obywateli i zarządzania w sytuacjach kryzysowych pod nazwą BLACKOUT '26. Głównym zadaniem jest przetestowanie tego, jak w obliczu potężnego kryzysu współpracują ze sobą różne instytucje i jak sprawdzają się dotychczasowe procedury.

Zaplanowane działania obejmą terytoria kilku konkretnych gmin, wśród których znalazły się Mielnik, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne, a także Łapy i Łomża. Cały scenariusz opiera się na założeniu wystąpienia rozległej awarii prądu, co będzie wymagało od lokalnej administracji oraz służb wyjątkowo sprawnej koordynacji.

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W manewrach wezmą czynny udział liczne jednostki, w tym funkcjonariusze Policji, przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, samorządowcy, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Według informacji przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, podstawowym celem manewrów jest sprawdzenie gotowości do szybkiego reagowania w sytuacji braku dostaw energii oraz ocena skuteczności procedur stosowanych przez wszystkie zaangażowane w akcję podmioty.

W związku z trwającymi manewrami, służby zwróciły się do okolicznych mieszkańców ze specjalnym apelem. Proszą o zachowanie szczególnej ostrożności w sąsiedztwie przemieszczających się pojazdów mundurowych. Dodatkowo apelują, by powstrzymać się od robienia zdjęć oraz publikowania w sieci szczegółów dotyczących miejsc prowadzenia ćwiczeń.

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