W Białymstoku ruszył czwarty sezon Tytanowej Ligi Kobiet [ZDJĘCIA]

W rozgrywkach biorą udział siatkarskie zespoły kobiet. Drużyny tworzą panie od lat 16-tu do nawet 50-ciu. Mimo, że rozgrywki są amatorskie, to mecze sędziują profesjonalni sędziowie.
Liga coraz większa
W ubiegłym roku o tytuł walczyło 10 zespołów. W tym jest już 12 drużyn.
- Liga nam rośnie w siłę. Zgłosiły się kolejne zespoły, więc rozgrywki będą jeszcze bardziej atrakcyjne - mówi Katarzyna Karpińska-Piechowska.
Sezon ruszył i potrwa aż do końca maja. Rozgrywki odbywają się w każdą środę w hali I LO w Białymstoku.
Wielka pasja
Emocje są ogromne, bo społeczność tytanowej Ligi kobiet liczy 150 osób. Po każdym meczu prowadzone są statystyki, a po każdym turnieju jest wręczana nagroda MVP.
Akcent na zdrowie
Tytanowa liga kobiet wielokrotnie akcentuje potrzebę dbania o zdrowie. Podczas meczów kobiety zachęcają do badań. W trakcie wielkiego finału będzie również prowadzona zbiórka karmy dla zwierząt.