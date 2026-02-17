W Białymstoku ruszył czwarty sezon Tytanowej Ligi Kobiet [ZDJĘCIA]

W rozgrywkach biorą udział siatkarskie zespoły kobiet. Drużyny tworzą panie od lat 16-tu do nawet 50-ciu. Mimo, że rozgrywki są amatorskie, to mecze sędziują profesjonalni sędziowie.

Liga coraz większa

W ubiegłym roku o tytuł walczyło 10 zespołów. W tym jest już 12 drużyn.

- Liga nam rośnie w siłę. Zgłosiły się kolejne zespoły, więc rozgrywki będą jeszcze bardziej atrakcyjne - mówi Katarzyna Karpińska-Piechowska.

Sezon ruszył i potrwa aż do końca maja. Rozgrywki odbywają się w każdą środę w hali I LO w Białymstoku.

Wielka pasja

Emocje są ogromne, bo społeczność tytanowej Ligi kobiet liczy 150 osób. Po każdym meczu prowadzone są statystyki, a po każdym turnieju jest wręczana nagroda MVP.

Akcent na zdrowie

Tytanowa liga kobiet wielokrotnie akcentuje potrzebę dbania o zdrowie. Podczas meczów kobiety zachęcają do badań. W trakcie wielkiego finału będzie również prowadzona zbiórka karmy dla zwierząt.

O Tytanowej Lidze Kobiet opowiada Katarzyna Karpińska-Piechowska