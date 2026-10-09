Uczniowie z nożem i kominiarkach. Kolejne incydenty w podlaskich szkołach

Uczeń przyniósł do szkoły nóż i kominiarkę. Robili zdjęcia

Do incydentu doszło w piątek, 9 października. – Policjanci z Dąbrowy Białostockiej wykonują czynności z trzema chłopcami po tym, jak jeden z nich przyniósł nóż do szkoły i robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce – poinformował mł. insp. Tomasz Krupa.

Nastolatek pozował z nożem na nagraniu

Policjanci z Wysokiego Mazowieckiego zatrzymali dwóch nastolatków w wieku 17 i 18 lat. Interwencja rozpoczęła się po zgłoszeniu dyrektora zespołu szkół, który powiadomił funkcjonariuszy o niepokojącym nagraniu. Jeden z nastolatków wystąpił na filmie z nożem. Mundurowi odnaleźli później ostrze w samochodzie należącym do jednego z zatrzymanych. Obecnie trwają czynności z udziałem obu młodych mężczyzn.

Fałszywe alarmy w kilku placówkach

To nie koniec podobnych zgłoszeń z minionego piątku. Policyjne patrole skierowano również do szkół w Kuźnicy, Krynkach, Sejnach oraz Hajnówce, gdzie uczniowie opowiadali o rzekomych ładunkach wybuchowych i nożach. Po weryfikacji tych doniesień funkcjonariusze jednoznacznie stwierdzili, że w żadnej z wymienionych placówek nie było realnego zagrożenia.

Tragiczne wydarzenia na Mazowszu powodem wzmożonych patroli

Obecność funkcjonariuszy przed budynkami podlaskich szkół to efekt niedawnych, dramatycznych wydarzeń w województwie mazowieckim. W Ostrołęce 19-letni sprawca zadał ciosy dziewięciu osobom, podczas gdy w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracowniczkę placówki, której nie zdołano uratować. Służby zintensyfikowały kontrole, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom.

Jakub Z. Planował zabić wielu ludzi. Do szkoły przyniósł ładunek wybuchowy