To impreza tylko dla kobiet. W niedzielę "W związku ze sportem"

Katarzyna Karpińska-Piecowska o imprezie W ZWIĄZKU ZE SPORTEM

To akcja organizowana przez kobiety i skierowana wyłącznie dla kobiet. Ma nie tylko promować aktywność fizyczną czy zdrowy stylu życia, ale też budować dobre relację. W wydarzeniu może wziąć udział każda pełnoletnia kobieta.

- Zaplanowaliśmy cztery różne strefy. Będzie strefa biegowa, strefa fitness, strefa taneczna i strefa relaksu oraz strefa rowerowa. Strefy porowadzą znane specjalistki - mówi Katarzyna Karpińska-Piechowska.

Impreza, to świetna okazja, aby spotkać inne kobiety, które mają podobne pasje i być może wspólnie zacząć jakąś aktywność. Na imprezie zaplanowano badania i rozmowy o zdrowiu fizycznym i psychicznym

- To ma być czysta przyjemność, aby się zrelaksować, do tego dla pań mamy masę upominków- dodaje koordynatorka wydarzenia

W związku ze sportem odbędzie 21 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku.

Start godz. 10:00 Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61577463271155&sk=about&locale=pl_PL