To impreza tylko dla kobiet. W niedzielę "W związku ze sportem"

Paweł Jakubowski
2026-06-18 9:01

To amatorska imprez sportowych skierowana wyłącznie dla kobiet. W niedzielę 21 czerwca na stadionie lekkoatletycznym "W związku ze sportem". Pomysłodawczynią akcji jest Katarzyna Karpińska-Piechowska z Podlaskiej Rady Kobiet.

W związku ze sportem
Autor: W związku ze sportem/ Materiały prasowe
Katarzyna Karpińska-Piecowska o imprezie W ZWIĄZKU ZE SPORTEM
Mediateka.pl

To akcja organizowana przez kobiety i skierowana wyłącznie dla kobiet. Ma nie tylko promować aktywność fizyczną czy zdrowy stylu życia, ale też budować dobre relację.  W wydarzeniu może wziąć udział każda pełnoletnia kobieta.

    - Zaplanowaliśmy cztery różne strefy. Będzie strefa biegowa, strefa fitness, strefa taneczna i strefa relaksu oraz strefa rowerowa. Strefy porowadzą znane specjalistki - mówi Katarzyna Karpińska-Piechowska.

Impreza, to świetna okazja, aby spotkać inne kobiety, które mają podobne pasje i być może wspólnie zacząć jakąś aktywność. Na imprezie zaplanowano badania i  rozmowy o zdrowiu fizycznym i psychicznym

 - To ma  być czysta przyjemność, aby się zrelaksować, do tego dla pań mamy masę upominków- dodaje koordynatorka wydarzenia

W związku ze sportem odbędzie 21 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku. 

Start godz. 10:00 Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy.

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