To będzie pyszna sobota! Przed nami Podlaskie Śniadanie Mistrzów w Ogrodach Branickich

Julia Łata
2026-06-19 12:41

Już po raz 21. w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Tym razem pod hasłem "Grasz w zielone?". Wyśmienite jedzenie od lokalnych restauratorów, orzeźwiające napoje, animacje i strefa chilloutu - to wszystko w ogrodach Pałacu Branickich.

Grafika promocyjna Podlaskiego Śniadania Mistrzów Grasz w zielone? z rysunkami jabłek, napoju cytrynowego, kawy i kosza piknikowego na tle białych desek. Więcej o wydarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: UM Białystok/ Materiały prasowe

"Grasz w zielone?" - pod takim hasłem w sobotę (20.06) w ogrodach Pałacu Branickich odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Na stoiskach nie zabraknie zielonych dań i napojów. Organizatorzy namawiają gości na zielone elementy stroju.

Podlaskie Śniadanie Mistrzów z czasem stało się jedną z wizytówek naszego miasta. Co roku na początku i pod koniec lata to plenerowe wydarzenie przyciąga tłumy gości – podkreśla prezydent Tadeusz Truskolaski. – Jak zawsze nie zabraknie przysmaków z najlepszych restauracji w mieście, słodkości, aromatycznej kawy, orzeźwiających napojów i lodów. 

Podczas Podlaskiego Śniadania Mistrzów zorganizowana zostanie strefa animacji dla najmłodszych i strefa chilloutu z muzyką DJ-a. Będzie można poznać zasady gry w golfa lub spróbować swoich sił w łucznictwie. A może ktoś zechce adoptować psa z białostockiego schroniska dla zwierząt? Będzie szansa na ich poznanie. 

Podlaskie Śniadanie Mistrzów potrwa od 10:00 do 16:00.

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podlaskie śniadanie mistrzów
Białystok