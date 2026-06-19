To będzie pyszna sobota! Przed nami Podlaskie Śniadanie Mistrzów w Ogrodach Branickich

"Grasz w zielone?" - pod takim hasłem w sobotę (20.06) w ogrodach Pałacu Branickich odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Na stoiskach nie zabraknie zielonych dań i napojów. Organizatorzy namawiają gości na zielone elementy stroju.

– Podlaskie Śniadanie Mistrzów z czasem stało się jedną z wizytówek naszego miasta. Co roku na początku i pod koniec lata to plenerowe wydarzenie przyciąga tłumy gości – podkreśla prezydent Tadeusz Truskolaski. – Jak zawsze nie zabraknie przysmaków z najlepszych restauracji w mieście, słodkości, aromatycznej kawy, orzeźwiających napojów i lodów.

Podczas Podlaskiego Śniadania Mistrzów zorganizowana zostanie strefa animacji dla najmłodszych i strefa chilloutu z muzyką DJ-a. Będzie można poznać zasady gry w golfa lub spróbować swoich sił w łucznictwie. A może ktoś zechce adoptować psa z białostockiego schroniska dla zwierząt? Będzie szansa na ich poznanie.

Podlaskie Śniadanie Mistrzów potrwa od 10:00 do 16:00.