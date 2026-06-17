II Tura Podlaskiego Bonu Turystycznego. Można zyskać nawet 300 zł

Nabór wniosków w ramach II tury Podlaskiego Bonu Turystycznego rozpocznie się 20 czerwca w godzinach 11-12, a pobyty będą realizowane od 1 lipca do 31 sierpnia. Pula środków wynosi 900 tys. zł.

–Program zakłada dofinansowanie w wysokości 300zł na osobę.Warunkiem jest rezerwacja minimum trzech kolejnych noclegów w obiekcie biorącym udział w programie– poinformowała Marta Grzelak z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dodatkowo program został zasilony kwotą 1 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, która trafi m.in. do posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz seniorów.

Podczas pierwszej edycji bonu najczęściej wybierano pobyty w ośrodkach wypoczynkowych i hotelach 3-gwiazdkowych w powiatach białostockim, hajnowskim i augustowskim. Wśród gmin liderami były Białowieża, Białystok i Augustów. Turyści skorzystali łącznie z 804 usług dodatkowych, takich jak wyżywienie, wynajem sprzętu czy usługi SPA i wellness.