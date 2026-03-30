Terytorialsi szkolili się z "czarnej taktyki ". Trenują na poligonie i w terenie

14-dniowe szkolenia zintegrowane rozpoczęły się wraz z wiosną

Ćwiczenia odbywają się m.in. na poligonie w Orzyszu

Kluczowy element to działania w terenie zurbanizowanym

Zajęcia prowadzone są zarówno w Stałych Rejonach Odpowiedzialności, jak i na poligonach. Jednym z głównych miejsc ćwiczeń jest ośrodek w Orzyszu, gdzie Terytorialsi trenują m.in. działania w terenie zurbanizowanym.

Test w praktyce, nie w teorii

Szkolenie ma charakter kompleksowy – obejmuje nie tylko sprawdzenie indywidualnych kompetencji, ale też współdziałanie całych pododdziałów. To moment, w którym liczy się tempo reakcji, komunikacja i zdolność podejmowania decyzji pod presją. Jednym z najważniejszych elementów ćwiczeń jest tzw. czarna taktyka, czyli operacje prowadzone w miastach.

Walka na krótkim dystansie i pod presją

Działania w środowisku miejskim należą do najbardziej wymagających. Toczą się na niewielkich odległościach – często wewnątrz budynków lub na ulicach, gdzie dystans nie przekracza 100 metrów.

Ograniczona widoczność, konieczność szybkiego działania i wysoki poziom zagrożenia sprawiają, że kluczowe stają się:

błyskawiczne wejścia do pomieszczeń

podział przestrzeni na sektory

ścisła współpraca w zespole

kontrola ognia i maskowanie

działania w nocy i trudnych warunkach

Ćwiczenia mają charakter dynamiczny i wymagają pełnej koncentracji.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w 2016 roku jako jedna z pierwszych brygad tego typu w Polsce. Obecnie liczy ponad 2,5 tysiąca żołnierzy.

W jej skład wchodzą:

bataliony lekkiej piechoty w Białymstoku, Łomży i Dąbrowie-Moczydłach

bataliony obrony pogranicza w Suwałkach i Hajnówce

samodzielne kompanie

Brygada utrzymuje gotowość w ramach systemu zarządzania kryzysowego MON. Na jej czele stoi płk Mieczysław Gurgielewicz.

