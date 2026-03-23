Schron w centrum Białegostoku gotowy. Zmieści się w nim 200 osób. Tak wygląda w środku

schron przy ul. Białówny po modernizacji

ponad 389 tys. zł dotacji + 500 tys. zł z budżetu miasta

dodatkowe 125 tys. zł na magazyn energii

obiekt dla ok. 200 osób

12 mln zł na remonty schronów w 2025 roku

Obiekt przeszedł kompleksowy remont. Wymieniono drzwi, zmodernizowano zawory oraz urządzenia filtrowentylacyjne. Schron wyposażono także w magazyn energii, na który miasto otrzymało dodatkowe 125 tys. zł. Z własnego budżetu przeznaczono 500 tys. zł na prace wewnętrzne. Schron ma około 200 m² powierzchni i może pomieścić do 200 osób. Powstał w 1960 roku, a jego wcześniejsza modernizacja odbyła się w 2023 roku.

– Dostosowanie, remonty i modernizacja gminnych budowli ochronnych, w tym obiektów zlokalizowanych w jednostkach oświatowych, jest jednym z naszych kluczowych zadań zaplanowanych na bieżący rok – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jest to niezwykle potrzebne, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, pozwala na skuteczniejszą ochronę ludności oraz dostosowuje infrastrukturę do współczesnych zagrożeń i obowiązujących standardów.

Czytaj też: Schrony w Białymstoku. Gdzie się ukryć w razie zagrożenia?

Miasto posiada 22 ekspertyzy techniczne schronów. W tym roku planowane jest przygotowanie dokumentacji dla każdego z nich, a na remonty budowli ochronnych przeznaczono około 12 mln zł.

Schrony i bunkry we Wrocławiu. W nich się schowamy w razie wojny ?