Schron w centrum Białegostoku gotowy. Zmieści się w nim 200 osób. Tak wygląda w środku

Jacek Chlewicki
2026-03-23 10:37

Miasto Białystok wzmacnia system ochrony ludności i rozwija infrastrukturę obrony cywilnej. Jednym z najnowszych działań jest modernizacja schronu przy ul. I. Białówny 11. Na inwestycję pozyskano ponad 389 tys. zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.

  • schron przy ul. Białówny po modernizacji
  • ponad 389 tys. zł dotacji + 500 tys. zł z budżetu miasta
  • dodatkowe 125 tys. zł na magazyn energii
  • obiekt dla ok. 200 osób
  • 12 mln zł na remonty schronów w 2025 roku

Obiekt przeszedł kompleksowy remont. Wymieniono drzwi, zmodernizowano zawory oraz urządzenia filtrowentylacyjne. Schron wyposażono także w magazyn energii, na który miasto otrzymało dodatkowe 125 tys. zł. Z własnego budżetu przeznaczono 500 tys. zł na prace wewnętrzne. Schron ma około 200 m² powierzchni i może pomieścić do 200 osób. Powstał w 1960 roku, a jego wcześniejsza modernizacja odbyła się w 2023 roku.

Dostosowanie, remonty i modernizacja gminnych budowli ochronnych, w tym obiektów zlokalizowanych w jednostkach oświatowych, jest jednym z naszych kluczowych zadań zaplanowanych na bieżący rok – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jest to niezwykle potrzebne, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, pozwala na skuteczniejszą ochronę ludności oraz dostosowuje infrastrukturę do współczesnych zagrożeń i obowiązujących standardów.

Miasto posiada 22 ekspertyzy techniczne schronów. W tym roku planowane jest przygotowanie dokumentacji dla każdego z nich, a na remonty budowli ochronnych przeznaczono około 12 mln zł.

