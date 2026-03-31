Taniej na stacjach paliw w Białymstoku. Na jak długo?

Ceny paliw od paru tygodniu jadą w górę, to przez kryzysu wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Diesel na niektórych stacjach zmierzał już w okolice rekordowej kwoty 9 zł.

Ceny Paliwa Niżej

Rząd zdecydował się wprowadzić w życie pakietu CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej". Zakłada on ustalenie cen maksymalnych.

ON — 7,60 zł za litr Benzyna Pb95 — 6,16 zł za litr

Pakiet nie dotyczy cen autogazu, który pozostaje na niezmienionym poziomie.

Ceny idą w gorę

Jaki scenariusz czeka rynek paliwowy? Trudno przewidzieć. Sytuacja jest naprawdę dynamiczna. Ceny ropy na światowych giełdach w ostatnim dniu marca są na poziomie 107 dolarów za baryłkę.

Według ekspertów mogą jeszcze rosnąć. Jeżeli konflikt nie będzie eskalował, mozliwe są spadki do nawet 90 dolarów za baryłkę. A to oznaczałoby spadki cen przy dystrybutorze.