Jechał motocyklem na jednym kole. Policja zabrała mu prawko

Kierowce zauważyli policjanci z łomżyńskiej patrolówki. Motocyklista wjeżdżając na skrzyżowanie ulic Dworcowej i Alei Legionów jechał na jednym kole. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali kierowcę.

23-latek z Łomży.

- Kierujący Yamahą odmówił przyjęcia mandatu, dlatego też policjanci skierują sprawę do sądu. Za bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali 23-latkowi prawo jazdy - informuje biuro prasowe podlaska policja

Surowe kary

Podlaska przypomina: osoby, które lekceważą przepisy traktując drogi publiczne jak tor wyścigowy muszą się liczyć z surowymi konsekwencjach prawnymi.

Nowe kary

Od 3 marca 2026 roku w Polsce jazda na jednym kole po drogach publicznych, w strefach zamieszkania i ruchu jest wprost zabroniona. Groża za to mandaty:

Minimum 1500 zł grzywny za samo naruszenie (uniesienie koła).Minimum 2500 zł grzywny w przypadku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.

