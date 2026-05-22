Nowy kolory i oświetlenie. Tak ma wylądać Chorten Arena w Białymstoku

Można powiedzieć w końcu. Chorten Arena już nie będzie straszyła. Elewacja stadionu zostanie przemalowana. Zniknie pomarańcz i szary beton, a pojawią się nowe barwy.

– Obecna kolorystyka nie nawiązuje ani do tradycji Jagiellonii, ani do Białegostoku. Była koncepcją projektanta stadionu – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Nowoczesność i elegancja

Nowy kolor pojawi się przy okazji modernizacji słupów. Stadion ma wygląda nowocześnie i elegancko, dlatego projektanci mieli problem z odwzorowanie 1:1 barw Jagiellonii

– Nie chcieliśmy dosłownie cytować barw, aby obiekt nie były zbyt jaskrawy. Chcieliśmy przede wszystkim zachować elegancję tego obiektu, a kolorystykę przedstawić w sposób łagodny i nienachalny. - mówi projektant Daniel Chadukiewicz

Pionowe słupy będą malowane odcieniami zgaszonej czerwieni przechodzącej w żółty. Elementy skośne stadionu będą białe.

Iluminacja. Teatralna sceneria

Obiekt zyska nowe oświetlenie nocne. Na słupach zastaną zamontowane lampy LED, które szczególnie w nocy mają wydobywać głębię i moc nowych barwy.

- Nowa iluminacja ma tworzyć niemal teatralną scenerię widoczną z daleka - dodaje Bogusława Chadukiewicz

Prace mają zakończyć się w 2027 roku.