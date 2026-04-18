Szczęsny wygrywa polsko-bośniackie stracie na Podlaskie Boxing Show IV

Paweł Jakubowski
2026-04-18 22:19

Sporo ciekawych strać zobaczyli kibice na gali Podlaskie Boxing Show IV. Deserem wieczoru było polsko-bośniackie starcie w wadze ciężkiej. Bartłomiej Szczęsny zbombardował zawodnika z Bałkanów.

Autor: Paweł Jakubowski/ Archiwum prywatne

Walka Wieczoru

W ośmiu rundowym pojedynku w wadze ciężkiej zdecydowanie lepszy okazał się Bartłomiej Szczęsny. Trzeba przyznać, że zawodnik Bośni i Herceowiny Dżemal Bosnjak wytrzymał grad ciosów przez pierwsze starcia, ale nie wyszedł już do 5 rundy.  

Remisy

Na remis zakończyło się stracie w stracie pomiędzy Vitalijem Stalchenko a Lukasem Labasko. Sędziowie orzekli większościowym remis.

Zwyciężył nowy nabytek klubu Boxing Production Oznakowania Drogowe" Archie Razhik, który zmierzy się z pięsciarzem z Estonii Pavelem Semjonovem. Zwycięstwo przez jednogłośną decyzją sędziów.

Bagiński z Hetmana Białystok

Kolejne zwycięstwo w ringu zanotował utalentowany zawodnik Hetmana Białystok Adam Bagiński, który pokonał Filipa Późniaka niejednogłośną decyzją sędziów

Inne walki

Oliwier Szot wygrał z Konradem Czajkowskim jednogłośną decyzją sędziów Pojedynek Marcina Latochy a Maciejem Piotrowskim zakończony remisemJumka Jaiani wyrywa z Tamazem Izorią przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie Jakub Dobrzyński pokonał Nikolasa Mrozka decyzją sędziów.Alex Bieta lepszy od Piotra Olszewskiego - jednogłośna decyzja sędziów

