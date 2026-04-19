Szczęsny wygrywa polsko-bośniackie starcie na Podlaskie Boxing Show IV

Walka Wieczoru

W ośmiu rundowym pojedynku w wadze ciężkiej zdecydowanie lepszy okazał się Bartłomiej Szczęsny. Trzeba przyznać, że zawodnik Bośni i Herceowiny Dżemal Bosnjak wytrzymał grad ciosów przez pierwsze starcia, ale nie wyszedł już do 5 rundy.

Remisy

Na remis zakończyło się stracie w stracie pomiędzy Vitalijem Stalchenko a Lukasem Labasko. Sędziowie orzekli większościowym remis. Identycznie było w walce Marcina Latochy z Maciejem Piotrowskim.

Bagiński i nowy zawodnik

Kolejne zwycięstwo w ringu zanotował utalentowany zawodnik Hetmana Białystok Adam Bagiński, który pokonał Filipa Późniaka niejednogłośną decyzją sędziów

Zwyciężył nowy nabytek klubu Boxing Production Oznakowania Drogowe" Archie Razhik, który zmierzy się z pięściarzem z Estonii Pavelem Semjonovem. Zwycięstwo przez jednogłośną decyzją sędziów.

Inne walki

Oliwier Szot wygrał z Konradem Czajkowskim jednogłośną decyzją sędziów

Jumka Jaiani wyrywa z Tamazem Izorią przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie

Jakub Dobrzyński pokonał Nikolasa Mrozka decyzją sędziów.

Alex Bieta lepszy od Piotra Olszewskiego - jednogłośna decyzja sędziów