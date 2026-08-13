Szaleństwo. Ibrox zdobyty. Jagiellonia wywala Rangers z Ligi Europy

Paweł Jakubowski
2026-08-13 21:45

Jagiellonia Białystok wywaliła utytułowany klub z eliminacji Ligi Europy. Ekipa Adriana Siemieńca zremisowała z Rangersami 1:1 na słynnym Ibrox Stadium w Glasgow i awansowała do kolejnej rundy Ligi Europy.

Cieszący się piłkarz Jagiellonii Nik Prelec na stadionie w Glasgow. O sukcesie drużyny przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: x Jagiellonia Białystok/ X (Twitter)

Rangersi ruszyli od początku, ale defensywa Jagiellonii spisywała się bardzo dobrze. W 13 minucie Dyma Podlasia moła prowadzić, ale strzał Imaza zatrzymał sie na słupku szkockiej bramki.

W 18 min. sędzia dopatrzył się muśnięcia ręką przez Kobayashiego i podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola zamieniał Lawrence Shankland.

W 38 min. Jagiellonia mogła prowadzić, jednak Prelec nie wykończyła podania od Conceicao.

Druga połowa

Gospodarze nie spieszyli się z atakami, a Jaga cierpliwie szukała okazji, tylko nie wiele z tego wychodziło. Rangers też nie potrafił błysnąć. Oba zespoły zachowawczo czując stawkę meczu.

Świetną akcję przeprowadziła Jagiellonia w 65 min.  Klynge wrzucił w pole karnego na dalszy słupek, gdzie czekał już Nik Prelec i głową skierował piłkę do siatki. 

Ibrox opanowała cisza. Rywale nic nie potrafili zrobić i Jagiellonia po remisie 1:1 awansowała do kolejnej rundy.

Brawo drużyna. Brawo Siemieniec. 

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