Święto Niepodległości w Białymstoku. Marsz, biegi, uroczystości, koncerty

Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada od roku 1937. Wtedy to Sejm Polski ustanowił datę oficjalnych uroczystości patriotycznych; nawiązuje ona do zakończenia I wojny światowej i rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918. Zaś dzień wcześniej do Warszawy z Berlina przyjechał Józef Piłsudski, wcześniej więziony w Magdeburgu za zakazanie żołnierzom Legionów Polskich złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier.

W okresie Polski Ludowej Święto Niepodległości zostało zakazane przez władze komunistyczne i zamiast listopadowych uroczystości 22 lipca obchodzono Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Data nawiązywała do ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli prokomunistycznego rządu tymczasowego pod auspicjami Józefa Stalina.

11 listopada jako datę niepodległościowych obchodów przywrócono w roku 1989.

- To święto ma wspólnotowy charakter, wszyscy przypominamy sobie o dumnym i bohaterskim narodzie, który mimo przeciwności wywalczył niepodległość po 123 latach niewoli

- mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podczas konferencji przedstawiającej program obchodów Święta Niepodległości w naszym regionie.

Wtorek, 10 listopada

We wtorek zaplanowano obchody na Cmentarzu Wojskowym - capstrzyk i uroczysty apel Wojska Polskiego. Początek o godz. 16.

Zaś o godz. 18 z placu przed Bazyliką Mniejszą pw. Św. Rocha przy ul. Lipowej w Białymstoku ruszy Marsz Niepodległości. Godzinę wcześniej w tym kościele zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.

Środa, 11 listopada

10:00-15:00 - festyn w Parku Militarnym Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Węglowej.

12:00 - wspólne śpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" na Rynku Kościuszki pod Ratuszem. Wydarzenie uświetni Chór im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Marty Szałkiewicz.

12:30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przez władze miasta i województwa.

14:00 - koncert pieśni żołnierskich i patriotycznych w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

17:00 - III Mecz dla Niepodległej na Chorten Arenie; samorządowcy zmierzą się z przedstawicielami służb mundurowych. To na boisku bocznym.

17:00 - 15 Wieczór wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych w Galerii im. Slendzińskich przy Rynku Kościuszki 4.

Biegnę dla Niepodległej

W środę kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, bo białostockie ulice jak co roku opanują biegacze. Wydarzenie pod hasłem "Biegnę dla Niepodległej" to trzy biegi dla dzieci i kolejne trzy dystanse dla dorosłych - bieg na 10 km, symboliczna trasa długości 1918m i marsz na 4,5 km.

Krótszy bieg dla dorosłych zacznie się o godz. 14, pół godziny później ruszy kolejny dystans, a marsz zacznie się o 15.

Przejazdy zabytkowym autobusem i Dzień Kina Polskiego

Myślicie, że to już wszystkie niepodległościowe atrakcje? Wcale nie!

O godzinach 12:00, 13.00, 14.00 i 15.00 zaplanowano bezpłatne przejazdy zabytkowym Jelczem M11. Ten autobus odegrał znaczącą rolę w historii białostockiej komunikacji miejskiej. Specjalna trasa zaczyna się na przystanku Piłsudskiego/Rzeka Biała.

Zaś Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na Dzień Kina Polskiego. W repertuarze "Podwójne życie Weroniki", "12 obrazów zniewolenia" i przedpremierowy pokaz filmu "Przez ścianę".