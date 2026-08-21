Show Agbonifo. Skrzydłowy Jagiellonii Białystok zachwyca

Paweł Jakubowski
2026-08-21 11:29

Jagiellonia Białystok jest już prawie o krok w Ligi Europy. W czwartkowy wieczór Duma Podlasia rozbiła 4:0 gruzińska Iberię Tbilisi i rewanż powinien być formalnoścą. Dobry wynik, to zasługa całego zespołu, ale też nowych zawodników. Błysnął pozyskany latem Jeremy Agbonifo.

Piłkarz Jeremy Agbonifo w barwach Jagiellonii Białystok. O jego świetnym występie przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Mariusz Piotrowski/Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

W czwartkowym meczu na Chorten Arenie swoją grą zachwycał Jeremy Agbonifo, który szalał na prawy skrzydle popisując się dryblingiem i dynamicznymi akacjami. 20- latek występ uświetnił ładnym golem w końcówce pierwszej połowy. Razem z Wojtaszkiem rozklepali obronę rywali i Jeremy jeszcze założył siatkę Imazowi, strzelając na 2:0.

Uwagę na Jeremego zwrócili eksperci piłkarscy podkreślając, że zawodnik ma szansę zwojować polską Ekstraklasę 

Agbonifo wygląda dzisiaj jak kandydat na ogromną gwiazdę ligi, na nowego Pululu, ale dynamiczniejszego, z lepszym dryblingiem - zaznaczył Żelisław Żyżyński.

Z kolei Michał Pol podkreślił, że skrzydłowy potrafi zadrwić z obrony rywali. 

Agbonifo czuje się świetnie z piłką  co do tego nie ma wątpliwości i jeszcze dysponuje szybkością. Szwed dopiero zgrywa się z zespołem i wygląda na to, że z każdym meczem będzie tylko lepiej. 

Czy będzie drugim Pululu- jak można przeczytać w sieci- zobaczymy. Zaczął świetnie.

Przez piłkarski rynek wyceniany jest na 4 miliony euro 

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