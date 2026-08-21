Show Agbonifo. Skrzydłowy Jagiellonii Białystok zachwyca

W czwartkowym meczu na Chorten Arenie swoją grą zachwycał Jeremy Agbonifo, który szalał na prawy skrzydle popisując się dryblingiem i dynamicznymi akacjami. 20- latek występ uświetnił ładnym golem w końcówce pierwszej połowy. Razem z Wojtaszkiem rozklepali obronę rywali i Jeremy jeszcze założył siatkę Imazowi, strzelając na 2:0.

Uwagę na Jeremego zwrócili eksperci piłkarscy podkreślając, że zawodnik ma szansę zwojować polską Ekstraklasę

Agbonifo wygląda dzisiaj jak kandydat na ogromną gwiazdę ligi, na nowego Pululu, ale dynamiczniejszego, z lepszym dryblingiem - zaznaczył Żelisław Żyżyński.

Z kolei Michał Pol podkreślił, że skrzydłowy potrafi zadrwić z obrony rywali.

Ale się zabawił Agbonifo przy tym golu na 2-0! Bramkarz Iberii, Giorgi Makaridze jak ostatnio grał przeciwko Jadze to wpuścił 4 gole w barwach Rio Ave, oby dziś powtórka i spokojny rewanż #JAGIBE pic.twitter.com/ZqT8IC7eSI— Michał Pol (@Polsport) August 20, 2026

Agbonifo czuje się świetnie z piłką co do tego nie ma wątpliwości i jeszcze dysponuje szybkością. Szwed dopiero zgrywa się z zespołem i wygląda na to, że z każdym meczem będzie tylko lepiej.

Czy będzie drugim Pululu- jak można przeczytać w sieci- zobaczymy. Zaczął świetnie.

Przez piłkarski rynek wyceniany jest na 4 miliony euro