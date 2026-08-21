Puma w Podlaskiem? Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie

Pierwsze informacje dotyczyły lasu położonego w pobliżu miejscowości Bronaki-Olki i Janczewko. Gmina Jedwabne podkreślała wówczas, że ostrzeżenie nie jest żartem ani fałszywą wiadomością. Zwrócono również uwagę, że puma może pokonywać średnio około 20 kilometrów dziennie.

Teraz pojawiło się kolejne zgłoszenie. Według informacji przekazanych przez samorząd zwierzę przypominające pumę było obserwowane w środę, 19 sierpnia, około godz. 20 w okolicach miejscowości Pawełki. O sprawie powiadomiono odpowiednie służby.

Czytaj też: Tragedia na nocnym polowaniu. Nie żyje 47‑letni myśliwy

Ze względu na możliwość przemieszczania się zwierzęcia mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu lasów i pól. Gmina prosi również, aby nie organizować poszukiwań drapieżnika ani nie próbować go śledzić.

Co zrobić w przypadku spotkania ze zwierzęciem?

W razie zauważenia zwierzęcia przypominającego pumę nie należy zbliżać się do niego ani próbować robić zdjęć lub nagrywać go z bliska. Nie wolno także wykonywać gwałtownych ruchów i uciekać. Należy zachować spokój, utrzymywać bezpieczny dystans i powoli wycofać się w bezpieczne miejsce.

Dopiero po oddaleniu się należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać służbom możliwie dokładną lokalizację obserwacji. Informację można również zgłosić Urzędowi Miejskiemu w Jedwabnem. Samorząd apeluje, aby w rejonach, z których napłynęły zgłoszenia, w miarę możliwości zrezygnować z wchodzenia do lasu.