Seria pożarów w centrum Białegostoku. Zatrzymano starszego mężczyznę

podejrzanym o dewastację jest 67-letni białostoczanin

mężczyzna miał celowo podkładać ogień pod wiaty śmietnikowe

do incydentów doszło w kwietniu na terenie śródmieścia

wartość zniszczonego mienia przekroczyła 40 tysięcy złotych

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do służb na początku kwietnia, a dotyczyło zdarzenia w centrum Białegostoku. Z przekazanych informacji wynikało, że ogień całkowicie strawił sześć pojemników na odpady oraz zadaszenie, pod którym się znajdowały.

Niedługo potem, w godzinach nocnych, oficer dyżurny przyjął kolejne powiadomienia o płonących śmietnikach w różnych częściach śródmieścia. Tym razem skala zniszczeń okazała się znacznie poważniejsza, ponieważ płomienie uszkodziły również pobliską elewację, system klimatyzacji oraz kamery.

Biegli wstępnie oszacowali straty materialne na kwotę przewyższającą 40 tysięcy złotych.

Rozwiązaniem zagadki zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego z pierwszego komisariatu w Białymstoku. Dokładna analiza zabezpieczonego zapisu z kamer pozwoliła wytypować sprawcę, którym okazał się 67-letni mieszkaniec miasta. Niedługo później podejrzany o wandalizm senior wpadł w ręce mundurowych i oficjalnie usłyszał zarzuty związane z niszczeniem mienia.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd przychylił się do wniosku śledczych i orzekł o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanego. Przepisy przewidują za tego rodzaju czyny karę pozbawienia wolności do pięciu lat.