Podlaska policja szuka tych kobiet. Wydano za nimi listy gończe

vera
2026-04-14 11:19

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku udostępniła wizerunki kobiet poszukiwanych na podstawie listów gończych. Nakaz aresztowania w ich sprawach wydały lokalne sądy oraz prokuratura.

Kobiety poszukiwane przez podlaską policję. Wydano za nimi listy gończe
ANDRAKA KAMILA SEMENOVA YELYZAVETA KOLOMIIETS KATERYNA GŁOWACKA JULITA
Kobiety ścigane przez białostocką policję

Białostocka Komenda Wojewódzka Policji upubliczniła wizerunki kobiet, za którymi wydano oficjalne listy gończe. Osoby te ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości, a polecenie ich natychmiastowego zatrzymania to efekt bezpośrednich decyzji wydanych przez sądy oraz jednostki prokuratury. Pełne dane poszukiwanych kobiet, a także precyzyjne szczegóły dotyczące spraw, w których pełnią rolę podejrzanych lub skazanych, zostały zamieszczone w ogólnodostępnych policyjnych rejestrach informacyjnych.

Kobiety poszukiwane przez podlaską policję. Wydano za nimi listy gończe
