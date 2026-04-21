Rajd na podwójnym gazie zakończył na płocie

Pościg ulicami miasta

Na jednym z parkingów w Grajewie policjanci zwrócili uwagę na kierowcę Volkswagena. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy wsiadł do auta i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za nim w pościg. Kierowca zignorował polecenia do zatrzymania i kontynuował ucieczkę. Pijacki rajd zakończył na płocie. Wtedy policjanci zatrzymali 41-latka.

5 lat więzienia

Po zatrzymaniu mężczyzny okazało się, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto wyszło na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mieszkaniec Grajewa odpowie za niezatrzymanie się do kontroli oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 5 lat więzienia.