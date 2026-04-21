Jesus Imaz i Afimico Pululu w jedenastce 29. kolejki Ekstraklasy

Po zwycięskim meczu Jagiellonii Białystok z Arką Gdynia, dwóch napastników Dumy Podlasia znalazło się w jedenastce kolejki. Jesus Imaz zdobył dla "Żółto-Czerwonych" dwie bramki, tym samym został został najlepszym obcokrajowcem w lidze. Hiszpan strzelił już 110 bramek w Ekstraklasie. Natomiast Afimico Pululu odnotował w niedzielnym meczu dwie asysty.

Po spotkaniu z Arką Jaga wskoczyła na 2. miejsce w tabeli. Duma Podlasia ma 46 punktów i traci do liderującego Lecha Poznań 3 oczka.

Kolejny mecz w piątek [24.04] z Górnikiem Zabrze o 20:30 na Chorten Arenie.