Jagiellonia rozstrzelała Arkę i wróciła na fotel wicelidera

Dwa razy Imaz
Jagiellonia idealnie rozpoczęła spotkanie, bo już w 9 min. objęła prowadzenie. Duma Podlasia przeprowadziła ładną akcję w polu karny, a kluczową rolę odegrał duet Imaz-Pululu. Po uderzeniu Hiszpana Jagiellonia prowadziła 1:0
To była 109 bramka Imaza w Ekstraklasie. Tym samym snajper Jagi stał się najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii tych rozrywek.
38 min ponownie Arkę rozmontował duet Afimico - Jesus. Z lewego skrzydła piłkę w pole karne zagrał Pululu. A do siatki trafił Imaz.
Do przerwy 2:0 dla Jagiellonii
Druga połowa
W 54 min. Blisko trzeciego gola był Imaz, ale minimalnie przestrzelił po podaniu Pululu.
Za chwilę wyśmienitą okazję miała Arka, po tym jak piłkę źle w polu karnym podawał Wojtuszek. Strzał Kubiaka zablokował Montoia.
Wejście smoka Bazdara
W 73 min Adrian Siemieniec zdjął z boiska Imaza i Pululu, a wpuścił Nahuela Leivę oraz Sameda Bazdara.
Bośniak 3 min później wykorzystała dobre dogranie Alexa Pozo i strzelił na 3:0
W 85 min. Arka miała okazję, bo piłkę wypuścił z rąk Abramowicz, ale wybronił strzał zawodnika z Trójmiasta.
Jagiellonia w tym spotkaniu pokazała większą jakość piłkarską. Miała czym straszyć w ataku, ale też zaprezentowała się dobrze w defensywie.
3 punkty jadą do Białegostoku