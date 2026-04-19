Jagiellonia rozstrzelała Arkę i wróciła na fotel wicelidera

Paweł Jakubowski
2026-04-19 19:20

Jagiellonia Białystok wróciła na zwycięskie tory pokonując na wyjeździe Arkę Gdynia 3:0. Ekipa Adriana Siemieńca zameldowała się na drugim miejsce w tabeli i dała sygnał, że jest w walce o mistrzowski tytuł.

Jesus Imaz

Jesus Imaz

Dwa razy Imaz

Jagiellonia idealnie rozpoczęła spotkanie, bo już w 9 min. objęła prowadzenie. Duma Podlasia przeprowadziła ładną akcję w polu karny, a kluczową rolę odegrał duet Imaz-Pululu. Po uderzeniu Hiszpana Jagiellonia prowadziła 1:0

To była 109 bramka Imaza w Ekstraklasie. Tym samym snajper Jagi stał się najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii tych rozrywek. 

38 min ponownie Arkę rozmontował duet Afimico - Jesus. Z lewego skrzydła piłkę w pole karne zagrał Pululu. A do siatki trafił Imaz. 

Do przerwy 2:0 dla Jagiellonii

Druga połowa

W 54 min. Blisko trzeciego gola był Imaz, ale minimalnie przestrzelił po podaniu Pululu.

Za chwilę wyśmienitą okazję miała Arka, po tym jak piłkę źle w polu karnym podawał Wojtuszek. Strzał Kubiaka zablokował Montoia.

Wejście smoka Bazdara

W 73 min Adrian Siemieniec zdjął z boiska Imaza i Pululu, a wpuścił Nahuela Leivę oraz Sameda Bazdara.

Bośniak 3 min później wykorzystała dobre dogranie Alexa Pozo i strzelił na 3:0 

W 85 min. Arka miała okazję, bo piłkę wypuścił z rąk Abramowicz, ale wybronił strzał zawodnika z Trójmiasta.

Jagiellonia w tym spotkaniu pokazała większą jakość piłkarską. Miała czym straszyć w ataku, ale też zaprezentowała się dobrze w defensywie.

3 punkty jadą do Białegostoku 

