Przez 15 lat żyli w izolacji, zaniedbani i niedożywieni. Matka i siostra zatrzymane

Ewa Horosz
2026-06-18 16:09

Dramatyczne wieści z Suwalszczyzny. 47-letni kobieta i mężczyzna mieli spędzić w izolacji ponad 15 lat. Postawiono zarzuty matce i siostrze, które miały znęcać się nad rodzeństwem nieporadnym psychicznie.

Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami sygnalizacyjnymi na dachu, symbolizujący interwencję służb i śledztwo w sprawie znęcania się nad rodzeństwem. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

15 lat w izolacji

W jednej z miejscowości w powiecie suwalskim, dwoje nieporadnych psychicznie 47-latków spędziło ponad 15 lat w izolacji od świata zewnętrznego. Zawiadomienie do prokuratury wpłynęło m.in. ze szpitala. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach wykazało, że rodzina znęcała się nad kobietą i mężczyzną.

Zarzuty dla matki i siostry

- Zarzuty w obu przypadkach dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny - informuje Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, prokurator Wojciech Piktel. - Od 15-stu lat [kobiety - dop. red.] nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi.

Matka i siostra miały zaniedbywać pokrzywdzonych pod kątem higienicznym, żywieniowym i zdrowotnym. W efekcie, doszło u 47-latków do wieloaspektowego zaniedbania organizmów, w szczególności niedożywienia. 

- Pokrzywdzeni [...] zostali narażeni na niebezpieczeństwo utraty życia lub na ciężki uszczerbek na zdrowiu - mówi Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, prokurator Wojciech Piktel.

Kobietom grozi do 8 lat więzienia. Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wczesnym etapie. Prokuratura we współpracy z policją bada okoliczności zdarzenia.

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