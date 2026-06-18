Przez 15 lat żyli w izolacji, zaniedbani i niedożywieni. Matka i siostra zatrzymane

15 lat w izolacji

W jednej z miejscowości w powiecie suwalskim, dwoje nieporadnych psychicznie 47-latków spędziło ponad 15 lat w izolacji od świata zewnętrznego. Zawiadomienie do prokuratury wpłynęło m.in. ze szpitala. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach wykazało, że rodzina znęcała się nad kobietą i mężczyzną.

Zarzuty dla matki i siostry

- Zarzuty w obu przypadkach dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny - informuje Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, prokurator Wojciech Piktel. - Od 15-stu lat [kobiety - dop. red.] nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi.

Matka i siostra miały zaniedbywać pokrzywdzonych pod kątem higienicznym, żywieniowym i zdrowotnym. W efekcie, doszło u 47-latków do wieloaspektowego zaniedbania organizmów, w szczególności niedożywienia.

- Pokrzywdzeni [...] zostali narażeni na niebezpieczeństwo utraty życia lub na ciężki uszczerbek na zdrowiu - mówi Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, prokurator Wojciech Piktel.

Kobietom grozi do 8 lat więzienia. Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wczesnym etapie. Prokuratura we współpracy z policją bada okoliczności zdarzenia.