Potężne wichury uderzą we wtorek. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia

Jacek Chlewicki
2026-04-07 8:05

We wtorek (7.04) mieszkańcy wschodnich i centralnych regionów kraju muszą przygotować się na wyjątkowo niebezpieczną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia I stopnia dotyczące bardzo porywistego wiatru.

Niebezpieczna pogoda we wtorek. IMGW alarmuje mieszkańców wschodniej Polski

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Komunikaty meteorologiczne dotyczą głównie wschodnich rejonów naszej ojczyzny. Synoptycy ogłosili alerty dla całego terytorium województwa podlaskiego i lubelskiego, a także dla wybranych powiatów w regionach:

  • mazowieckim
  • warmińsko-mazurskim
  • świętokrzyskim
  • podkarpackim

Silny wiatr będzie stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców nieprzerwanie aż do godziny 19:00.

Wichury we wschodniej Polsce. Z jaką siłą uderzy wiatr?

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują następujący rozwój sytuacji:

  • przeciętna siła wiatru ukształtuje się na poziomie od 55 do 70 km/h
  • maksymalne porywy mogą z łatwością dojść do granicy 85 km/h

Państwowy instytut badawczy zdecydował się na wprowadzenie alertów pierwszego stopnia. Tego typu zjawiska niosą ze sobą ryzyko poważnych zniszczeń w infrastrukturze, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzkiego życia i zdrowia.

Ze względu na przewidywane pogorszenie aury, eksperci apelują o wzmożoną czujność. W czasie wichur zaleca się:

  • usunięcie luźnych rzeczy z tarasów i podwórek
  • rezygnację z pozostawiania aut w pobliżu starych drzew i trakcji prądowych
  • zminimalizowanie czasu spędzanego na otwartej przestrzeni
  • jazdę samochodem z zachowaniem maksymalnej koncentracji na drodze
  • regularne sprawdzanie najnowszych raportów i zaleceń meteorologicznych

Jeżeli sytuacja za oknem zacznie wyglądać wyjątkowo groźnie, najlepiej całkowicie zrezygnować ze spacerów i pozostać w bezpiecznym schronieniu, o ile opuszczenie budynku nie jest w danej chwili absolutnie niezbędne.

Wichura zabiła w Rabce 3 osoby