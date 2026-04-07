Potężne wichury uderzą we wtorek. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia

Komunikaty meteorologiczne dotyczą głównie wschodnich rejonów naszej ojczyzny. Synoptycy ogłosili alerty dla całego terytorium województwa podlaskiego i lubelskiego, a także dla wybranych powiatów w regionach:

mazowieckim

warmińsko-mazurskim

świętokrzyskim

podkarpackim

Silny wiatr będzie stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców nieprzerwanie aż do godziny 19:00.

Wichury we wschodniej Polsce. Z jaką siłą uderzy wiatr?

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują następujący rozwój sytuacji:

przeciętna siła wiatru ukształtuje się na poziomie od 55 do 70 km/h

maksymalne porywy mogą z łatwością dojść do granicy 85 km/h

Państwowy instytut badawczy zdecydował się na wprowadzenie alertów pierwszego stopnia. Tego typu zjawiska niosą ze sobą ryzyko poważnych zniszczeń w infrastrukturze, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzkiego życia i zdrowia.

Ze względu na przewidywane pogorszenie aury, eksperci apelują o wzmożoną czujność. W czasie wichur zaleca się:

usunięcie luźnych rzeczy z tarasów i podwórek

rezygnację z pozostawiania aut w pobliżu starych drzew i trakcji prądowych

zminimalizowanie czasu spędzanego na otwartej przestrzeni

jazdę samochodem z zachowaniem maksymalnej koncentracji na drodze

regularne sprawdzanie najnowszych raportów i zaleceń meteorologicznych

Jeżeli sytuacja za oknem zacznie wyglądać wyjątkowo groźnie, najlepiej całkowicie zrezygnować ze spacerów i pozostać w bezpiecznym schronieniu, o ile opuszczenie budynku nie jest w danej chwili absolutnie niezbędne.