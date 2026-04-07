Potężne wichury uderzą we wtorek. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia

Komunikaty meteorologiczne dotyczą głównie wschodnich rejonów naszej ojczyzny. Synoptycy ogłosili alerty dla całego terytorium województwa podlaskiego i lubelskiego, a także dla wybranych powiatów w regionach:
- mazowieckim
- warmińsko-mazurskim
- świętokrzyskim
- podkarpackim
Silny wiatr będzie stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców nieprzerwanie aż do godziny 19:00.
Wichury we wschodniej Polsce. Z jaką siłą uderzy wiatr?
Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują następujący rozwój sytuacji:
- przeciętna siła wiatru ukształtuje się na poziomie od 55 do 70 km/h
- maksymalne porywy mogą z łatwością dojść do granicy 85 km/h
Państwowy instytut badawczy zdecydował się na wprowadzenie alertów pierwszego stopnia. Tego typu zjawiska niosą ze sobą ryzyko poważnych zniszczeń w infrastrukturze, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzkiego życia i zdrowia.
Ze względu na przewidywane pogorszenie aury, eksperci apelują o wzmożoną czujność. W czasie wichur zaleca się:
- usunięcie luźnych rzeczy z tarasów i podwórek
- rezygnację z pozostawiania aut w pobliżu starych drzew i trakcji prądowych
- zminimalizowanie czasu spędzanego na otwartej przestrzeni
- jazdę samochodem z zachowaniem maksymalnej koncentracji na drodze
- regularne sprawdzanie najnowszych raportów i zaleceń meteorologicznych
Jeżeli sytuacja za oknem zacznie wyglądać wyjątkowo groźnie, najlepiej całkowicie zrezygnować ze spacerów i pozostać w bezpiecznym schronieniu, o ile opuszczenie budynku nie jest w danej chwili absolutnie niezbędne.